На следующей неделе могут назначить нового пресс-секретаря Зеленского, - СМИ

На следующей неделе планируют официально назначить нового пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Собеседник рассказал, что на следующей неделе, возможно, уже будет указ о назначении спикера президента.

Как сообщалось, в конце апреля в Офисе президента проинформировали, что Юлия Мендель написала заявление об увольнении с должности пресс-секретаря президента. Однако она будет работать в ОП советницей.

Напомним, Мендель выбрали спикером Зеленского из 4 тыс. кандидатов. Она в разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничала с The New York Times. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico.

Во время работы в должности Мендель несколько раз попадала в разные, порой скандальные, ситуации. В частности, из-за своих постов в соцсетях и поведения в отношении некоторых журналистов.

Среди своих достижений на посту Мендель назвала три профессиональных правила, которые выработала за время работы.