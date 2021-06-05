На следующей неделе могут назначить нового пресс-секретаря Зеленского, - СМИ

Юлия Мендель уволилась в конце апреля.

На следующей неделе могут назначить нового пресс-секретаря Зеленского, - СМИ
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

На следующей неделе планируют официально назначить нового пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Собеседник рассказал, что на следующей неделе, возможно, уже будет указ о назначении спикера президента.

Как сообщалось, в конце апреля в Офисе президента проинформировали, что Юлия Мендель написала заявление об увольнении с должности пресс-секретаря президента. Однако она будет работать в ОП советницей.

Напомним, Мендель выбрали спикером Зеленского из 4 тыс. кандидатов. Она в разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничала с The New York Times. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico.

Во время работы в должности Мендель несколько раз попадала в разные, порой скандальные, ситуации. В частности, из-за своих постов в соцсетях и поведения в отношении некоторых журналистов.

Среди своих достижений на посту Мендель назвала три профессиональных правила, которые выработала за время работы.

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