Первые 20 бывших топ-чиновников выехали из резиденций в Конча-Заспе, - СНБО
"Первые 20 человек находятся в процедуре оставления объектов".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что первые 20 бывших топ-чиновников, которые арендовали жилье в Конча-Заспе и Пуще-Водице, выезжают из резиденций.
Об этом он рассказал на брифинге после заседания СНБО.
"Первые 20 человек находятся в процедуре оставления объектов", - сказал он.
Так Данилов прокомментировал ситуацию с выполнением решения СНБО об аудите жилья в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Он также объявил список тех, кто находится в процессе выселения.
Среди них - экс-генпрокурор Святослав Пискун, экс-министр здравоохранения Раиса Богатирева, бывший министр юстиции Александр Лавринович, бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник и его бывший заместитель Виктор Ивченко, бывший вице-премьер-министр Иван Васюник, экс-министр угольной промышленности Виктор Тополов, бывший вице-премьер-министр Владимир Семиноженко и другие.
Напомним, 14 мая президент Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и строений в Конча-Заспе и Пуще-Водице.
24 мая в элитных поселках под Киевом начался аудит госдач, а СМИ обнародовали список "кандидатов на выселение".
Как отмечали СМИ, "для выселения экс-чиновникив, которые арендуют там госдачи еще со времен Кучмы-Януковича, будут использовать формальные поводы: долги за аренду и коммунальные услуги, незаконную перестройку зданий и самозахват территорий". Эту схему уже опробовали на нескольких вип-жителях. В частности, в апреле дом в Конча-Заспе освободил отстраненный от должности главы Конституционного суда Александр Тупицкий, хотя договор с ним расторгли еще осенью 2020 года. Он 5 месяцев не платил за пользование госдачей и 6 месяцев - за коммуналку.