Минздрав подготовил список больниц, которые смогут восстановить плановые госпитализации и операции

"Есть возможность оказать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается".

В Украине в условиях карантина часть больниц вернут к оказанию плановой медпомощи, а часть останется принимать больных коронавирусом. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что в течение двух недель проходили обсуждения с руководителями больниц и департаментами здравоохранения по определению перечня учреждений, имеющих возможность возобновить предоставление плановой медпомощи.

"Есть сеть ковидных больниц, и есть больницы, которые работают с основными пакетами. Во время реагирования на вспышки осенью и весной увеличили коечный фонд для больных ковидом - более 50% от всего коечного фонда. Для того, чтобы предоставлять плановую помощь и операции, нужно сокращать сеть больниц - по определению, не закрытием, и оказывать помощь людям с другими неинфекционными болезнями. Определили перечень больниц, специализирующихся на больных с ковидом, все остальные должны восстановить предоставление помощи другим больным. Имеем возможность оказать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - заверил Ляшко.

Перечень таких больниц уже определен. Сейчас увеличение или даже содержание на уже созданном уровне коечного фонда для больных коронавирусом не требуется.

По словам Ляшко, во время вспышки первой и второй волн ковида около половины всех коек отдали для ковидных пациентов.

Напомним, что запрет на плановые госпитализации был введен правительством на фоне роста количества больных ковидом. Затем запрет оставили только для "красной" зоны. Сейчас все области Украины находятся в "желтой".

В некоторых городах из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают ковидные отделения.