На заседании СНБО обсудили неотложные меры по углублению интеграции Украины в НАТО

Всего на заседании рассмотрели восемь вопросов.

На заседании СНБО обсудили неотложные меры по углублению интеграции Украины в НАТО
Фото: president.gov.ua

Сегодня состоялось очередное заседание Совета Национальной безопасности и обороны, на котором были рассмотрены восемь вопросов.

Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания.

Первое - вопрос о ситуации с безопасностью на админгранице с оккупированным Россией Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях. Данилов отметил, что вопрос рассматривался секретно, - речь идет о поручении президента отработать дополнительные меры относительно безопасности на этих территориях.

Второй вопрос, отметил секретарь СНБО, - это вопрос о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в НАТО. Он также был секретным.

Третье - об отчете по обзору общегосударственной системы борьбы с терроризмом. Четвертое - совершенствование институциональных центров в сфере нацбезопасности и обороны в отношении Кабмина, ОГА, расширения тех центров, которые есть в сфере безопасности и обороны. К ним присоединятся ситуационные центры сети Кабмина, будет создана единая система. Пятый вопрос касался развития авиастроительной отрасли.

Шестой вопрос - о состоянии водных ресурсов государства и обеспечении качественной питьевой водой. Данилов отметил, что эту тему живо обсудили, и президент остался недоволен ответами. Поэтому его перенесли на следующее заседание.

"У нас ситуация с Бортнической станцией в Киеве, о которой уже 10-12 лет рассказывают о японских деньгах, что там якобы должны проходить какие-то процессы, процессы никакие не происходят. Сейчас выбросы из Киева вдвое превышают все нормы", - привел пример Данилов.

Кроме того, рассматривался вопрос о направлении персонала для участия в миссии ООН по стабилизации в ДР Конго. Там уже есть наш контингент. Его решили увеличить, но не намного.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предложит СНБО ввести санкции против 11 роSSийских актеров.

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