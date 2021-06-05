Боевике "ДНР" заочно дали пожизненное за обстрел автобуса у Волновахи

Его роSSийского командира еще будут судить.

Куйбышевский районный суд Запорожской области в пятницу, 4 июня, признал боевика "ДНР" Юрия Шпакова виновным в обстреле автобуса у Волновахи в январе 2015 года и заочно назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщается на сайте суда.

Шпаков вступил в террористическую организацию "ДНР" в апреле 2014 года.

В период с апреля 2014-го по май 2015 года он исполнял обязанности так называемого "командира 1-го батальона пятой Донецкой ОМСБр Оплот" и участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

13 января 2015 года Шпаков во исполнение приказа своего непосредственного командования руководил обстрелом из реактивных систем залпового огня по блокпосту возле города Волноваха, где как раз находились гражданские лица.

Под снаряды попал рейсовый автобус "Златоустовка - Донецк", который двигался из Волновахи в сторону поселка Бугас и как раз проходил паспортный контроль на блокпосту. Тогда погибли 12 гражданских лиц и еще 19 получили телесные повреждения.

Рассмотрев материалы дела, суд признал Шпакова виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 3 ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса.

РоSSийского полковника Анатолия "Захара" Синельникова, отдавшего приказ об обстреле пассажирского автобуса у Волновахи, должны судить отдельно.

Напомним, что в марте 2021 года к пожизненному заключению были приговорены организаторы сбития транспортного самолета Ил-76 Вооруженных сил Украины, в результате которого погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.