Центры массовой вакцинации от COVID-19 открывают в Ровно и еще шести городах

В эти выходные заработают центры в Тернополе, Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Верхних Плавнях.

В эти выходные в Ровно заработает центр вакцинации от COVID-19. Его откроют на базе Ровенского областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука по ул. 16 Июля, 36.

Прививать планируют лиц, изъявивших желание вакцинироваться против коронавирусной инфекции и записавшихся в очередь для прививки у семейных врачей или через приложение "Дія", сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк.

5-6 июня прививки будут проводиться вакциной CoronaVac.

Центр вакцинации будет работать в актовом зале РОКЛДЦ им. В. Полищука с 9:00 до 21:00.

Напомним, в минувшие выходные в Украине заработали первые центры массовой вакцинации. В Киеве , Львове и Одессе за два дня от ковида привили почти 5 тыс. человек. Вакцинация проводилась вакциной CoronaVac, произведенной компанией Sinovac.

Центры вакцинации, которые будут работать в выходные, откроют также в Тернополе (на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко), Полтаве (на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого), Кременчуге (на базе Кременчугского лицея №11 "Гарант"), Лубнах (на базе кинотеатра "Киевская Русь"), Миргороде (на базе дома культуры городского совета), Верхних Плавнях (на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат»).

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 6 июня, в Одессе будут работать еще три центра вакцинации записанных в "Дії".

Для сокращения очередей на вакцинацию от ковида в МВЦ записанных в "Дії" киевлян разделили на группы.