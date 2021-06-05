Порошенко пришел на допрос в СБУ по делу Медведчука - Козака

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко прибыл на допрос в Службу безопасности Украины по делу нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу СБУ .

"Народный депутат Петр Порошенко явился на допрос в 11:00", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Порошенко вызвали на допрос 31 мая. Но по просьбе его адвокатов допрос был перенесен. Его вызывают в качестве свидетеля в уголовном производстве по Медведчука и Козака, подозреваемых в государственной измене.

Напомним, 11 мая Офис генерального прокурора сообщил о подозрении депутатам Верховной Рады Медведчуку и Козаку. Они подозреваются в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 438 УК Украины).

Позже Медведчук заявил, что был уполномочен на переговоры с боевиками и.о. президента Украины Александром Турчиновым, а позже - президентом Порошенко. Турчинов отверг заявления Медведчука.