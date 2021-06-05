Совет церквей выступил против правительственного законопроекта из-за понятий "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность"

Представители церквей предупредили о высоком риске общественных протестов.

Совет церквей выступил против правительственного законопроекта из-за понятий "сексуальная ориентация" и "гендерная идентичность"
Фото: Lb.ua

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призвал Верховную Раду отклонить законопроект №5488, которым правительство предлагает уточнить понятие нетерпимости в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе.

Об этом сообщается на сайте Совета.

Представителям церкви не нравится, что нетерпимостью предлагается признать, в частности, открытое негативное отношение к лицам в связи с их сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью.

"Снова гендерная идеология продвигается в законодательство Украины", - говорится в заявлении Совета церквей.

Представители церквей считают, что эти изменения угрожают свободе слова и свободе выражения взглядов.

"Участники общественной дискуссии, в том числе религиозные деятели, которые будут критиковать однополые отношения и партнерства как аморальные, греховные и призывать к ограничению пропаганды такого неестественного, развращенного образа жизни, а также будут выступать против расширения прав людей (в частности, в сфере усыновления и супружеских отношений ), окажутся под угрозой преследования и взыскания крупных штрафов только за свои слова и публично высказанную позицию в пользу естественных супружеских отношений", - считает Совет церквей.

В заявлении предупреждается, что принятие законопроекта может спровоцировать "возмущение миллионов верующих", которые "не воспринимают навязывание украинскому обществу гендерной идеологии".

"В этой ситуации риск общественных протестов очень высок", - сказано в заявлении.

Напомним, что Верховная Рада уже много лет не может ратифицировать конвенцию Совета Европы против насилия в отношении женщин и домашнего насилия из-за наличия в ней понятий «гендер» и «сексуальная ориентация».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Дело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую перепискуДело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую переписку
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска
Блок рекламы


Похожие новости
Работа КС блокируется из-за рассмотрения земельного закона, - ТимошенкоРабота КС блокируется из-за рассмотрения земельного закона, - Тимошенко
Резников: РоSSия успешно применяет против Европы "тактику салями"Резников: РоSSия успешно применяет против Европы "тактику салями"
На сессии облсовета в Ровно подрались депутатыНа сессии облсовета в Ровно подрались депутаты
Зеленский ветировал закон о старостах из-за скандальной правки "под Совгирю"Зеленский ветировал закон о старостах из-за скандальной правки "под Совгирю"
Совет по вопросам свободы слова рекомендует Зеленскому прекратить присвоение званий "Заслуженный журналист"Совет по вопросам свободы слова рекомендует Зеленскому прекратить присвоение званий "Заслуженный журналист"
Полный текст законопроекта об олигархах - документПолный текст законопроекта об олигархах - документ
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
В Конгрессе США требуют усиления санкций против Северного потока-2В Конгрессе США требуют усиления санкций против Северного потока-2
ЕС подготовил временные санкции против "Белавиа" и чиновников из Беларуси, - ReutersЕС подготовил временные санкции против "Белавиа" и чиновников из Беларуси, - Reuters
Милованов стал главой наблюдательного совета "Укроборонпрома"Милованов стал главой наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Последние новости
Подгружаем последние новости