Президент РоSSии Владимир Путин заявил о завершении работ по прокладке труб первой нитки "Северного потока - 2", который ведет от РФ к Германии.

Об этом он сказал в пятницу, 4 июня, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

"Сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", работа по второй нитке продолжается. Линейная работа, включая морской участок, завершена. Осталось с немецкой стороны приподнять и сварить. Но прокладка уже завершена", - сказал Путин.

"Также на этой неделе обеспечена готовность линейной части газового маршрута до компрессорной станции "Славянская". Почему я об этом говорю? Потому что это одна из самых мощных станций в мире, и она является отправной точкой нового газопровода. Газ на "Славянскую" подан, "Газпром" готов к наполнению "Северного потока - 2", - заявил президент РоSSии.

Он надеется, что взаимная польза и выгода от сотрудничества с Россией и в дальнейшем будет одерживать верх над "разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры".

Напомним, что в конце мая президент США Джо Байден сообщил об отказе от жестких санкций против "Северного потока - 2", которые могли бы предотвратить введение газопровода в эксплуатацию.

По его словам, на этапе, когда трубопровод практически достроен, это было бы "контрпродуктивным с точки зрения европейских отношений".

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года каденции отметил, что опасается, что Байден и президент РФ Владимир Путин договорятся о снятии санкций с "Северного потока".

После того, как "Северный поток" достроят, РоSSия будет иметь инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

Действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года, и он обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.