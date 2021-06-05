Начальника смены таможенного поста на Волыни задержали с $700 тыс. в багажнике

Он был одним из ста таможенников, отстраненных в апреле после заседания СНБО.

Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований нашло 704,3 тыс. долларов в багажнике автомобиля начальника смены таможенного поста "Ягодин" Михаила Бурдейного.

Об этом сообщается на сайте ГБР, Государственной таможенной службы и Офиса генерального прокурора.

Обыск автомобиля происходил в рамках расследования таможенной схемы с подменой товара.

"По предварительным данным следствия, один из начальников таможенного поста организовал противоправный механизм незаконного перемещения грузов в больших объемах без уплаты предусмотренных законодательством обязательных таможенных платежей. На таможенную территорию Украины из Польши под видом пустых транспортных средств с использованием схемы подмены дешевого товара дорогим, а также путем догрузки незадекларированных партий товаров перевозились продукты питания, брендовая одежда, автозапчасти, различное оборудование и оснащение, бытовая техника и другой товар", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Следователи считают, что таможенник собирал деньги у себя и распределял между другими правоохранительными органами.

3 июня его автомобиль остановили на стационарном постов на трассе "Киев - Чоп" возле города Броды. В багажнике машины обнаружили огромное количество наличности, уже поделенной на определенные суммы с пометкой, кому они предназначены.

Фото: dbr.gov.ua

ГБР начало уголовное производство по факту незаконного обогащения начальника таможенного поста (ст. 368-5 УК Украины).

Бурдейный был среди 100 работников Гостаможслужбы, отстраненных от выполнения своих должностных обязанностей после посвященного контрабанде заседания Совета национальной безопасности и обороны 2 апреля. После того, как определенный законодательством срок отстранения истек, Бурдейный вернулся к исполнению служебных обязанностей.

"Пример Бурдейного, к сожалению, не единичен в системе таможенных органов. Однако налаживание эффективного противодействия коррупционным явлениям, кадровое обновление службы, привлечение новых мотивированных сотрудников из числа ветеранов АТО/ООС - то есть направления, над реализацией которых мы сегодня работаем, - должны способствовать формированию нулевой толерантности к коррупции и усилить институциональную способность Таможни. Добропорядочность должна стать ключевым стандартом кадровой перезагрузки службы", - заявил глава Гостаможслужбы Павел Рябикин.

Таможня пообещала тесно сотрудничать с ГБР и другими правоохранительными органами для выявления фактов нарушения законодательства и отстранения от исполнения должностных обязанностей лиц, причастных к коррупционным нарушениям.

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