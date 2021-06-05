Масштабные тренировки всех подразделений ГСЧС провели на Сумщине

Ликвидацию чрезвычайных ситуаций отрабатывали на нескольких локациях сразу.

Фото: mvs.gov.ua

Сегодня, 4 июня, на базе Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Ромны Сумской области прошли масштабные тренировки всех подразделений ГСЧС - спасателей, саперов, авиаторов, кинологов и психологов.

В специальном обучении по комплексному применению наземных и авиационных сил ГСЧС (вертолеты Ми-8, Н-225 Airbus, пожарные самолеты Ан-32П) приняли участие более 630 спасателей, 65 единиц специальной и авиационной техники.

Ликвидацию чрезвычайных ситуаций отрабатывали на нескольких локациях сразу, сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, за несколько лет техническое оснащение спасателей, подготовка и методы преодоления чрезвычайных ситуаций улучшились в разы.

"Я хочу, чтобы каждый посмотрел, как мы укрепились за последние годы, какую технику используем. Привлекаем самолеты, вертолеты, беспилотники, специальные 8-тонные пожарные машины, кинологов. Когда посмотришь на какой-то большой пожар, ситуацию со взрывами или терактом, то на месте происшествия всегда чувствуется суета. Цель этих учений - чтобы в суматохе была логика действий, и каждая служба ее отработала", - сказал министр.

В свою очередь, глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что сегодня личный состав отработал также ситуации, которые особенно часто возникают в летний период - лесные пожары, ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий.

По легенде учений, произошло ЧП и пожар. В зону бедствия прибыла воздушная и наземная разведка.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Экипаж вертолета совершил десантирование специалистов, которые должны определить границы района чрезвычайной ситуации и скорректировать работу наземных сил, которые, в свою очередь, должны провести химическую и радиационную разведку, уточнить масштабы разрушений, провести поиск пострадавших.

"Мобильная группа реагирования начинает эвакуацию пострадавших, привлекая авиацию. В то же время альпинистские группы продолжают проводить спасательные работы, также кинологические расчеты находят под завалами пострадавших. На следующем этапе подразделения ГСЧС разворачивают сортировочную площадку временного пункта сбора пострадавших и организуют работу на нем силами медицинских работников и психологов", - говорится в сообщении.

Во время учений спасатели также отработали возможный сценарий ликвидации последствий аварийного приземления самолета, разминирование территории и тушение лесного пожара, а также столкновение поезда с автобусом и автомобилем с возгоранием и потерпевшими.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

На базе Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС спасатели продемонстрировали новейшую технику, в частности, мобильные госпитали, один из которых располагался зимой на Прикарпатье во время пиковой нагрузки на медицинскую систему региона.

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