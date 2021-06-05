Кулеба исключил возможность возобновления переговоров ТКГ в Минске

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключил возможность восстановления переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом он сказал в интервью "Сніданку з 1+1".

"Я не вижу никаких условий, чтобы переговоры в Минске возобновились. Но мы понимаем, что РоSSия будет играть на этой истории, потому что РоSSии выгодно все, что тормозит этот процесс и блокирует переговоры. Поэтому, безусловно, невозможность для Украины или ОБСЕ приехать в Минск они будут использовать для торможения переговорного процесса", - сказал он.

Министр не сказал, куда бы Украина хотела перенести переговоры. При этом он напомнил, что переговоры являются трехсторонними, и изменение места проведения невозможно без согласия ОБСЕ и РоSSии.

В то же время он подчеркнул, что "минский формат" как бренд будет сохранен даже в случае переноса переговоров.

"Минский формат - это просто бренд. Лукашенко дали возможность на определенном этапе показать свой вес. К сожалению, он не оправдал доверия, дискредитировал себя, поэтому я не вижу, как может дальше работать. Но бренд останется", - сказал Кулеба.

Напомним, 27 мая первый президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что после инцидента с принудительной посадкой Ryanair украинская делегация физически не сможет приезжать в столицу Беларуси на переговоры Трехсторонней контактной группы.

Поэтому, сказал он, государство будет просить ОБСЕ о проведении будущих встреч в другом месте.

"Даже самолеты не будут выполнять рейсы в Беларусь , мы элементарно не можем туда попасть. Поэтому, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое вызывающе демонстрирует самопровозглашенный президент Лукашенко, мы не можем рассматривать вопрос о точке обсуждения тех проблем, которые называются Минской площадкой. Мы должны искать другую площадку. Какую? Будем совещаться и обращаться в первую очередь к ОБСЕ ", - сказал Кравчук.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров грубо отреагировал на эти слова, сказав, что не Кравчуку решать, как будет дальше работать контактная группа.

Сейчас из-за пандемии коронавируса переговоры происходят в дистанционном режиме.