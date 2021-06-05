Кулеба пообещал сделать Лукашенко больно в случае приема представителей "ЛНР"

"Есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины - одна из таких".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал, что Украина сделает Александру Лукашенко больно, если он пустит в Минск для проведения следственных действий с Романом Протасевичем представителей "ЛНР".

Об этом Кулеба сказал в интервью "Завтрака с 1+1".

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. И особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В том числе и экономических. Не буду сыпать угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины - одна из таких вещей", - сказал он.

"Мы будем действовать очень взвешенно, потому что не хотим никакой политической и торговой войны с Беларусью. Это близкая нам страна, мы заботимся о белорусском народе. Но Александр Лукашенко по сути не оставляет нам выбора, толкает нас к тому, чтобы мы реагировали на его действия. Если ваш сосед бьет жену, и вы через стену постоянно слышите ее крики и мольбы о помощи, вы не можете делать вид, что ничего не произошло. Вот у нас сейчас такая же ситуация с Беларусью", - сказал он.

Кулеба напомнил, что сейчас отношения между Украиной и Беларусью поставлены на паузу в связи с непризнанием результатов выборов президента 2020 года.

"У нас есть посольство. Их посольство здесь. Впрочем, это для решения гуманитарных вопросов. Политического диалога между Украиной и Беларусью пока нет, потому что страна не признала Лукашенко", - заявил глава украинского МИД .

Напомним, 23 мая власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на предмет минирования, после чего Протасевич и его девушка были задержаны. Журналиста обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

1 июня стало известно, что так называемая "генеральная прокуратура" террористической организации "ЛНР" просит Беларусь выдать Романа Протасевича для проведения следственного эксперимента.

Его обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе в составе украинского подразделения "Азов". В самом "Азове" отрицают, что Протасевич воевал. Он действительно был в подразделении, но как военный корреспондент.