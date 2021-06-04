В ООН надеются преодолеть СПИД к 2030 году

В прошлом году в мире было 37,6 млн людей с ВИЧ.

Руководитель программы борьбы со СПИДом в ООН надеется, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), удастся преодолеть до 2030 года.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявила директор-распорядитель программы UNAIDS Винни Бьяньима, ее агентство просит правительства стран сосредоточиться на неравенствах, которые не дают людям возможности доступа к необходимым услугам.

"Если они смогут перекрыть эти пробелы по конкретным группам наибольшего риска, мы сможем положить СПИДу конец до 2030 года", - сказала она.

Бьяньима призвала страны прибегнуть в борьбе против СПИДа с такой же политической волей, как и против COVID-19, и назвала борьбу со СПИДом "незавершенным делом".

По крайней мере 40 стран подходят к тому, чтобы достичь 90-процентного сокращения связанной со СПИДом смертности к 2030 году, среди них девять стран с востока и юга Африки, сообщили в UNAIDS.