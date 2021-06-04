В ООН надеются преодолеть СПИД к 2030 году

В прошлом году в мире было 37,6 млн людей с ВИЧ.

В ООН надеются преодолеть СПИД к 2030 году
Фото: bez-zavisimosti.ru

Руководитель программы борьбы со СПИДом в ООН надеется, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), удастся преодолеть до 2030 года.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявила директор-распорядитель программы UNAIDS Винни Бьяньима, ее агентство просит правительства стран сосредоточиться на неравенствах, которые не дают людям возможности доступа к необходимым услугам.

"Если они смогут перекрыть эти пробелы по конкретным группам наибольшего риска, мы сможем положить СПИДу конец до 2030 года", - сказала она.

Бьяньима призвала страны прибегнуть в борьбе против СПИДа с такой же политической волей, как и против COVID-19, и назвала борьбу со СПИДом "незавершенным делом".

По крайней мере 40 стран подходят к тому, чтобы достичь 90-процентного сокращения связанной со СПИДом смертности к 2030 году, среди них девять стран с востока и юга Африки, сообщили в UNAIDS.

Совместная программа ООН по ВИЧ/СПИД сообщала, что в прошлом году во всем мире жили с ВИЧ 37,6 миллиона человек, и около двух третей из них получали лечение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Порошенко: Украину на саммит НАТО не приглашают уже дважды подрядПорошенко: Украину на саммит НАТО не приглашают уже дважды подряд
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Дело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую перепискуДело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую переписку
Блок рекламы


Похожие новости
"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска
Экс-командира саперов, погибших в Балаклее в 2019 году, будут судить за халатностьЭкс-командира саперов, погибших в Балаклее в 2019 году, будут судить за халатность
Украина выдвинула подозрение роSSийскому генералу за блокирование батальона морпехов в Феодосии в 2014 годуУкраина выдвинула подозрение роSSийскому генералу за блокирование батальона морпехов в Феодосии в 2014 году
Яценко вернулся в "Батькивщину" после измены БЮТ в 2011 годуЯценко вернулся в "Батькивщину" после измены БЮТ в 2011 году
ВМС в этом году получат первый турецкий беспилотник BayraktarВМС в этом году получат первый турецкий беспилотник Bayraktar
Зеленский надеется на приезд Байдена в Украину в 2021 годуЗеленский надеется на приезд Байдена в Украину в 2021 году
В роSSийском СИЗО на 78-м году жизни скончался ученый, которого ФСБ обвинила в госизменеВ роSSийском СИЗО на 78-м году жизни скончался ученый, которого ФСБ обвинила в госизмене
Болгария подозревает роSSийскую разведку во взрывах на складах оружия в 2014 годуБолгария подозревает роSSийскую разведку во взрывах на складах оружия в 2014 году
Кабмин утвердил Национальную стратегию безбарьерного пространства до 2030 годаКабмин утвердил Национальную стратегию безбарьерного пространства до 2030 года
Турчинов: в 2014 году было освобождено 2/3 ДонбассаТурчинов: в 2014 году было освобождено 2/3 Донбасса
Последние новости
Подгружаем последние новости