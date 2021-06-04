США призвали освободить задержанного в Крыму Есипенко

Журналиста задержали в Симферополе 10 марта после мероприятия, посвященного Тарасу Шевченко.

США призвали освободить задержанного в Крыму Есипенко
Фото: скріншот оперативного відео ФСБ РФ

Соединенные Штаты в очередной раз выразили обеспокоенность судьбой внештатного журналиста "Крим.Реалии" Владислава Есипенко, который был арестован 10 марта после освещения мероприятия, посвященного годовщине смерти украинского поэта Тараса Шевченко во временно оккупированном Симферополе.

Соответствующее заявление сделала временный поверенный в делах США в Миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кортни Остриан, передает "Интерфакс-Украина".

"Жена Есипенко и сам Есипенко утверждают, что роSSийские оккупационные "власти" избивали, издевались и пытали электрическим током, чтобы получить ложное признание в шпионаже и владении взрывным устройством. Признание под принуждением произошло до того, как ему разрешили поговорить с адвокатом. Есипенко остается под стражей в РоSSии, где на 27 дней был лишен возможности встречаться с адвокатом. Соединенные Штаты призывают к его немедленному освобождению", - отметила Остриан во время выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Она подчеркнула, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы призываем РоSSию прекратить оккупацию Крыма, прекратить преследование крымских татар, этнических украинцев и других этнических и религиозных меньшинств, а также освободить всех политических заключенных граждан Украины, которые находятся под стражей. Мы также настоятельно призываем РоSSию соблюдать свои обязательства как страны, которая подписала все три Минские соглашения и вывести свои войска и технику с востока Украины", - резюмировала дипломат.

Напомним, что Есипенко задержали 10 марта и арестовали. Его подозревают в сборе информации "в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А.", а также в изготовлении самодельного взрывного устройства.

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