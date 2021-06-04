Одиозный "регионал" Николай Левченко вернулся в Украину

Адвокат экс-депутата заявил, что его оправдали в ЕСПЧ.

Бывший член фракции "Партии регионов" в Верховной Раде VII созыва Николай Левченко вернулся в Украину.

С 2014 года он жил в Москве, а в 2015 году Левченко объявили в розыск.

О возвращении экс-депутата в Украину сообщил его адвокат Олег Курчин. В четверг, 3 июня, он написал в фейсбуке, что его бюро выиграло в Европейском суде по правам человека дело против Украины по иску Левченко. Согласно решению ЕСПЧ , государство должно выплатить экс-депутату 1100 евро компенсации.

Фото: facebook.com / Олег Курчин

Николаю Левченко инкриминировали ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). Речь шла об антиукраинских заявлениях депутата во время так называемой "русской весны".

В 2014 году тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко сообщал, что относительно Левченко также расследуется уголовное дело по ст. 110 Уголовного кодекса (сепаратизм).

Журналист Денис Казанский отмечает, что "именно Николай Левченко 28 февраля 2014 года помог Павлу Губареву озвучить свой «ультиматум» на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки, которые позже переросли в боевые действия".