В Донецкой области обнаружили тайник с минами, гранатами, патронами и взрывчаткой

Правоохранители обнаружили схрон с минами, гранатами, патронами и взрывчаткой в заброшенном здании в Донецкой области.

Фото: dpsu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Во время осмотра одного из разрушенных зданий на окраине населенного пункта Ольгинка в Донецкой области правоохранители обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами. Для безопасности местных жителей прилегающая территория сразу было взята под охрану", - говорится в сообщении.

При осмотре места находки пиротехническая группа ГСЧС изъяла для утилизации 2 мины, 2 гранаты, а также 1987 патронов различных калибров и другие взрывоопасные предметы.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к уголовному преступлению.

Ранее в одном из населенных пунктов Донецкой области, который расположен в 17 км от линии разграничения, обнаружили более 2 тыс. патронов, взрывчатку, гранаты и тротиловые шашки.