Минреинтеграции хочет создать экономический "пояс безопасности" вдоль линии соприкосновения на Донбассе

Потери Украины от роSSийской агрессии оцениваются примерно в 100 млрд долларов, и этот объем увеличивается, поскольку война продолжается.

Об этом во время выступления на совместном мероприятии European Policy Centre и "Национальной платформы" заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, для восстановления экономики разработан проект закона о государственной политике переходного периода, который объясняет гражданам, какой будет логика действий после освобождения оккупированных территорий.

"В основе законопроекта - принципы ООН . Мы посылаем сигнал о формате амнистии, о конвалидации договоров и другое. Сейчас этот документ на рассмотрении у экспертов Совета Европы и через несколько месяцев будет в Верховной Раде. Во-вторых, мы разработали Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей, пораженных войной. Речь идет о создании "пояса успешности" вдоль линии соприкосновения", - подчеркнул министр.

Резников также отметил, что спасти экономику этих территорий можно только за счет инвесторов, которые наполнят бюджеты местных общин. Государственных и донорских ресурсов для этого недостаточно.

"Сейчас мы аккумулируем международную техническую помощь, кредиты, бюджетные инвестиции для развития инфраструктуры. Но акцент - на создании территорий приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, которые включают: налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков, распространение юрисдикции международных коммерческих арбитражей; упрощенные регуляции и институциональную поддержку. В-третьих, мы применяем широкий спектр решений, чтобы сохранить связь с гражданами на временно оккупированных территориях", - добавил Резников.

Он также напомнил, что в парламент внесен проект закона о статусе коренных народов.

"Параллельно мы готовим стратегию развития крымско-татарского языка на 10 лет. Сейчас этот язык в критическом состоянии. Мы последовательно упрощаем условия поступления в украинские университеты для детей с оккупированных территорий. И, несмотря на блокирование Россией пунктов пересечения, все больше детей приезжает за образованием. Мы максимально упрощаем доступ к сервисам и государственным услугам, переводим их в онлайн и цифру. Чтобы держать контакт, даже при заблокированной границе", - отметил Резников.

Кроме того, отметил министр, изменяется формат поддержки вещания на оккупированных территориях, ведь сначала на эти территории через роSSийские пропагандистские СМИ была занесена враждебная идеология.

По мнению Резникова, одним из инструментов защиты Европы от пропаганды и дезинформации мог бы стать общеевропейский русскоязычный телеканал, а его базу можно было бы создать в Украине.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.