Украина начнет серийный выпуск 30-мм выстрелов для автоматических гранатометов

Фото: mil.gov.ua

Украина начнет серийный выпуск 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ-17В и ВОГ-17ИН для автоматических гранатометов типа АГС-17.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

В настоящее время гранаты проходят государственные испытания, до конца года их собираются принять на вооружение и запустить в серийное производство на базе украинских предприятий. Ожидается, что производство будет осуществляться из отечественных комплектующих и отдельных материалов производства химической промышленности одного из государств-членов НАТО.

"Мы хотим добиться снижения критической зависимости от импортных боеприпасов. Это - элемент независимости нашего оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства. Для этого, кроме производства ВОГов, оборонное ведомство прорабатывает, в том числе, вопросы налаживания мощностей ремонта боеприпасов. У нас для этого есть склады, технический персонал, документация, уже строятся производственные цеха", - сказал министр обороны Андрей Таран.

Фото: mil.gov.ua

Напомним, что вопрос производства собственных боеприпасов в Украине стал особенно острым после ряда пожаров на арсеналах, в частности, в Балаклее и Калиновке.

В июле 2017 года Совет национальной безопасности и обороны даже принимал решение о строительстве завода по изготовлению боеприпасов.