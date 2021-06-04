Кабмин будет непосредственно координировать деятельность Бюро экономической безопасности

Кабинет Министров Украины забрал из-под опеки Министерства финансов Бюро экономической безопасности (БЭБ) для прямой координации. Об этом говорится в постановлении №?547 от 31 мая 2021 года, опубликованном на Правительственном портале.

Кабмин будет непосредственно координировать деятельность Бюро экономической безопасности
Фото: visnuk.com.ua

Почему так решили

Согласно постановлению Кабмина № от 12 мая 2021 года было определено, что деятельность Бюро экономической безопасности должна координироваться Кабинетом Министров Украины через министра финансов.

Однако закон о БЭБ предусматривает координацию этого органа непосредственно Кабмином. Следовательно, решением от 31 мая правительство забрало для прямой координации Бюро экономической безопасности у министра финансов.

Кроме того, этим решением Кабмин упорядочил название Министерства экономики и должность первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики.

Ранее Верховная Рада утвердила двух представителей в комиссию по отбору председателя Бюро экономической безопасности (БЭБ) от финансового комитета парламента. В состав комиссии вошли Людмила Рубаненко и Галина Шевченко.

Миссия и полномочия БЭБ

Как отметили в Офисе главы государства, основной функцией Бюро экономической безопасности будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро станет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес- или государственных структур.

«Бюро экономической безопасности — единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики", — констатировали в Офисе президента.

Согласно закону, Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров.

К полномочиям Бюро экономической безопасности относятся:

  • выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;
  • оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения;
  • предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;
  • обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;
  • сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющие на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем
  • планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушениям, отнесенным законом к его подследственности;
  • выявление и расследование преступлений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;
  • составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Дело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую перепискуДело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую переписку
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин назначил Ляшко двух заместителейКабмин назначил Ляшко двух заместителей
Рудик: "Голос" будет инициировать создание ВСК, если Минздрав не начнет аудит действий СтепановаРудик: "Голос" будет инициировать создание ВСК, если Минздрав не начнет аудит действий Степанова
Президентский университет Зеленского будет стоить 7,2 млрд гривенПрезидентский университет Зеленского будет стоить 7,2 млрд гривен
Разумков предложил заслушать Кабмин относительно тарифовРазумков предложил заслушать Кабмин относительно тарифов
Бюро экономической безопасности заработает 25 сентябряБюро экономической безопасности заработает 25 сентября
Украина не будет участвовать в саммите НАТО по техническим причинам, - советник главы ОПУкраина не будет участвовать в саммите НАТО по техническим причинам, - советник главы ОП
Порошенко: достройка "Северного потока-2" - риск для безопасности УкраиныПорошенко: достройка "Северного потока-2" - риск для безопасности Украины
Экономический эффект от рынка земли до конца года будет минимальным, - ЛещенкоЭкономический эффект от рынка земли до конца года будет минимальным, - Лещенко
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
Кабмин согласовал ключевые пункты накопительной пенсионной системыКабмин согласовал ключевые пункты накопительной пенсионной системы
Последние новости
Подгружаем последние новости