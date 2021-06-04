Кабмин будет непосредственно координировать деятельность Бюро экономической безопасности
Кабинет Министров Украины забрал из-под опеки Министерства финансов Бюро экономической безопасности (БЭБ) для прямой координации. Об этом
Почему так решили
Согласно постановлению Кабмина № от 12 мая 2021 года было определено, что деятельность Бюро экономической безопасности должна координироваться Кабинетом Министров Украины через министра финансов.
Однако закон о БЭБ предусматривает координацию этого органа непосредственно Кабмином. Следовательно, решением от 31 мая правительство забрало для прямой координации Бюро экономической безопасности у министра финансов.
Кроме того, этим решением Кабмин упорядочил название Министерства экономики и должность первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики.
Ранее Верховная Рада утвердила двух представителей в комиссию по отбору председателя Бюро экономической безопасности (БЭБ) от финансового комитета парламента. В состав комиссии вошли Людмила Рубаненко и Галина Шевченко.
Миссия и полномочия БЭБ
Как отметили в Офисе главы государства, основной функцией Бюро экономической безопасности будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро станет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес- или государственных структур.
«Бюро экономической безопасности — единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.
После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики", — констатировали в Офисе президента.
Согласно закону, Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров.
К полномочиям Бюро экономической безопасности относятся:
- выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;
- оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения;
- предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;
- обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;
- сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющие на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем
- планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушениям, отнесенным законом к его подследственности;
- выявление и расследование преступлений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;
- составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.