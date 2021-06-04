ЮНИСЕФ доставил в Украину более 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Поставки вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжатся.
ЮНИСЕФ в рамках глобальной инициативы COVAX доставил в Украину еще 705,6 тыс. доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.
Об этом сообщает коммуникационный центр вакцинации от COVID-19 при Центре общественного здоровья (ЦОС).
Эту партию должны использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакцинами CoviShield / AstraZeneca и AstraZeneca-SKBio, в частности медиков и других работников учреждений здравоохранения, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ, людей в возрасте старше 65 лет.
Также из этой партии вторую дозу получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами и общественные деятели.
"Все, кого прививали первой дозой вакцины AstraZeneca, гарантированно получат вторую дозу этой вакцины", - приводятся в пресс-релизе слова министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Со своей стороны глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер отметила, что ЮНИСЕФ приветствует открытие крупных центров вакцинации от СOVID-19 в Киеве, Львове и Одессе.
В пресс-релизе также сообщается, что поставки вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжатся, ожидается, что к концу 2021 они позволят охватить прививками до 20% населения Украины - 8 млн человек.
Напомним, 16 апреля в Украину доставили 117 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках инициативы COVAX.