ЮНИСЕФ доставил в Украину более 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca

ЮНИСЕФ в рамках глобальной инициативы COVAX доставил в Украину еще 705,6 тыс. доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

Об этом сообщает коммуникационный центр вакцинации от COVID-19 при Центре общественного здоровья (ЦОС).

Эту партию должны использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакцинами CoviShield / AstraZeneca и AstraZeneca-SKBio, в частности медиков и других работников учреждений здравоохранения, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД , СБУ , людей в возрасте старше 65 лет.

Также из этой партии вторую дозу получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами и общественные деятели.

"Все, кого прививали первой дозой вакцины AstraZeneca, гарантированно получат вторую дозу этой вакцины", - приводятся в пресс-релизе слова министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Со своей стороны глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер отметила, что ЮНИСЕФ приветствует открытие крупных центров вакцинации от СOVID-19 в Киеве , Львове и Одессе.

В пресс-релизе также сообщается, что поставки вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжатся, ожидается, что к концу 2021 они позволят охватить прививками до 20% населения Украины - 8 млн человек.

Напомним, 16 апреля в Украину доставили 117 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках инициативы COVAX.