Зеленский не подпишет закон о е-декларировании, - Офис президента

"Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием".

Зеленский не подпишет закон о е-декларировании, - Офис президента
Фото: LB.ua

Президент Владимир Зеленский будет ветировать закон об усилении ответственности за ложь в декларациях или их умышленное непредставление, который приняла Верховная Рада.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", - подчеркнул Зеленский.

Как известно, сегодня Верховная Рада во втором чтении проголосовала за инициированный президентом законопроект №4651 в виде, который ослабляет систему декларирования и наказания за уголовные правонарушения в этой сфере.

В частности, депутаты изменили подходы к декларированию активов, которые имеются во владении членов семьи декларанта. В Офисе президента считают, что это даст возможность не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются родственники. За такие действия декларанты не будут наказаны. Сейчас же такие активы должны обязательно декларироваться.

У Зеленского также отметили, что изменения в законе дадут возможность переписывать собственные дорогие машины, квартиры, "например, на жену, которая, по его словам, отказывается предоставить ему документы об этом имуществе, а значит - не декларировать его". К уголовной ответственности декларант за такие действия привлечен не будет.

В ОП отметили, что за недекларирование имущества чиновниками должна быть установлена уголовная ответственность.

"Уголовная ответственность за непредставление декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность по закону", - сказал Зеленский.

Он также напомнил, что система электронного декларирования была требованием Европейского Союза для введения безвизового режима с Украиной, а также о том, что Венецианская комиссия в своем заключении от 5 мая 2021 года полностью поддержала изменения по установлению наказания за правонарушения, связанные с декларированием, и не высказала никаких замечаний.

Напомним, ранее политическая партия "Голос" призвала президента ветировать законопроєкт о е-декларациях из-за двух норм.

В октябре прошлого года Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима. В частности, суд отменил ст. 366-1 УК Украины, которая предусматривала лишение свободы сроком до двух лет за ложь в декларациях.

4 декабря парламент принял "компромиссный законопроект" о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование и непредставление декларации. Законопроект установил ответственность в виде штрафов, общественных работ и ограничения свободы, но не лишения.

В НАПК назвали условия, созданные этим законопроектом, "санаторными" для коррупционеров. "То есть, максимальное наказание - пребывание коррупционера в исправительном центре, где он сможет свободно пользоваться средствами связи (телефоном, интернетом) и оставлять центр по разрешению его руководства. Также через 6 месяцев может быть рассмотрена возможность о взятии этого лица на регистрацию - ему больше не нужно будет находиться в центре, а лишь время от времени приходить в него", - пояснили в НАПК.

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