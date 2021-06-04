РоSSийская агрессия на востоке Украины унесла жизни 240 детей, - Украина в ОБСЕ

Гражданская инфраструктура на подконтрольной правительству территории вдоль линии соприкосновения, как и раньше, остается уязвимой для вооруженных атак РоSSии.

Вследствие роSSийской агрессии на востоке Украины погибли 240 детей, еще 56 пропали без вести, а сотни получили ранения.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ , передает “Укринформ”.

"Отмечая 1 июня Международный день защиты детей, я бы хотел обратить ваше внимание на тот факт, что с начала роSSийской агрессии в 2014 году более 240 украинских детей лишились жизни, еще 56 детей пропали без вести, а сотни получили ранения", - сказал он.

Украинский посол отметил, что и сейчас гражданская инфраструктура на подконтрольной правительству территории вдоль линии соприкосновения остается уязвимой для вооруженных атак РоSSии: на прошлой неделе СММ подтвердила повреждения жилых районов в Марьинке, Гранитном и Северном в результате обстрелов с подконтрольной оккупантами территории.

Напомним, в Украине ежегодно 4 июня будет отмечаться День почтения памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины. За соответствующий проект постановления №5343 1 июня проголосовали 308 народных депутатов.