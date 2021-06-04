"Схемы" узнали о визитах Тупицкого в оккупированный Крым

Сам Тупицкий свои поездки на оккупированные территории отрицает.

"Схемы" узнали о визитах Тупицкого в оккупированный Крым
Фото: Макс Требухов

Александр Тупицкий во время своего пребывания в должности судьи Конституционного суда в 2016-2017 годах трижды посещал оккупированный Крым.

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на источники в пограничной службе.

Летом 2016-го Тупицкий, уже будучи судьей Конституционного суда, провел в Крыму более месяца, в апреле 2017-го - только пару дней, а в августе 2017-го - несколько недель.

В то же время сам Тупицкий свои поездки на оккупированные территории отрицает.

"В Крыму РоSSийской Федерацией возбуждено уголовное дело. Если бы я посещал, наверное, были бы проблемы", - сказал Тупицкий, отвечая на вопрос корреспондента.

Как отмечают журналисты, ранее Тупицкий заявлял, что невъездной в Крыму только с 2018 года - с тех пор попал под санкции РФ.

Специалисты видят в таких действиях судьи КСУ минимум "нарушение правил добродетели".

Роман Маселко, адвокат и бывший член Общественного совета добродетели, считает, что посещение судьями аннексированного Крыма без необходимости рискованно и неправомерно - поскольку они "являются носителями важной информации". Более того, по его мнению, это может даже быть "вопросом национальной безопасности".

Напомним, что Александр Тупицкий является владельцем имения и земельного участка под ним в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма, которыми он владел еще до роSSийской оккупации полуострова. В прошлом году Тупицкий попал в громкий скандал, связанный с этими активами. Как стало известно, в 2018 году он расширил свои крымские владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность по роSSийскому законодательству.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Дело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую перепискуДело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую переписку
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска
Блок рекламы


Похожие новости
Украина пригрозила санкциями, если хоть один самолет Беларуси окажется в оккупированном КрымуУкраина пригрозила санкциями, если хоть один самолет Беларуси окажется в оккупированном Крыму
Зеленский предложил создать новый формат переговоров, который включал бы Донбасс, Крым и "Северный поток-2"Зеленский предложил создать новый формат переговоров, который включал бы Донбасс, Крым и "Северный поток-2"
Главу меджлиса Рефата Чубарова "суд" в Крыму приговорил к 6 годам лишения свободыГлаву меджлиса Рефата Чубарова "суд" в Крыму приговорил к 6 годам лишения свободы
"Прослушка Медведчука": журналисты узнали детали закупок угля у боевиков"Прослушка Медведчука": журналисты узнали детали закупок угля у боевиков
КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом закрывают на ремонт с 7 июняКПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом закрывают на ремонт с 7 июня
Президент Словакии примет участие в саммите Крымской платформыПрезидент Словакии примет участие в саммите Крымской платформы
Дело против Тупицкого о конфликте интересов и неполной декларации закрытоДело против Тупицкого о конфликте интересов и неполной декларации закрыто
"Энергоатом" начал процесс против РФ о компенсации за активы в Крыму"Энергоатом" начал процесс против РФ о компенсации за активы в Крыму
Дело против Тупицкого пошло в судДело против Тупицкого пошло в суд
Порошенко категорически отверг обнародованные в программе Bihus.info заявления об "обмене трубы Медведчука" на завод в КрымуПорошенко категорически отверг обнародованные в программе Bihus.info заявления об "обмене трубы Медведчука" на завод в Крыму
Последние новости
Подгружаем последние новости