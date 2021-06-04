"Схемы" узнали о визитах Тупицкого в оккупированный Крым

Сам Тупицкий свои поездки на оккупированные территории отрицает.

Александр Тупицкий во время своего пребывания в должности судьи Конституционного суда в 2016-2017 годах трижды посещал оккупированный Крым.

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на источники в пограничной службе.

Летом 2016-го Тупицкий, уже будучи судьей Конституционного суда, провел в Крыму более месяца, в апреле 2017-го - только пару дней, а в августе 2017-го - несколько недель.

В то же время сам Тупицкий свои поездки на оккупированные территории отрицает.

"В Крыму РоSSийской Федерацией возбуждено уголовное дело. Если бы я посещал, наверное, были бы проблемы", - сказал Тупицкий, отвечая на вопрос корреспондента.

Как отмечают журналисты, ранее Тупицкий заявлял, что невъездной в Крыму только с 2018 года - с тех пор попал под санкции РФ .

Специалисты видят в таких действиях судьи КСУ минимум "нарушение правил добродетели".

Роман Маселко, адвокат и бывший член Общественного совета добродетели, считает, что посещение судьями аннексированного Крыма без необходимости рискованно и неправомерно - поскольку они "являются носителями важной информации". Более того, по его мнению, это может даже быть "вопросом национальной безопасности".

Напомним, что Александр Тупицкий является владельцем имения и земельного участка под ним в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма, которыми он владел еще до роSSийской оккупации полуострова. В прошлом году Тупицкий попал в громкий скандал, связанный с этими активами. Как стало известно, в 2018 году он расширил свои крымские владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность по роSSийскому законодательству.