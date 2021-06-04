Главы МИД Украины и Афганистана впервые с 2008 года провели телефонный разговор

В прошлом году товарооборот между странами составил $7,17 млн.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Исламской Республики Афганистан Мохаммедом Ханифом Атмаром.

Об этом сообщила пресс-служба МИД .

Отмечается, что это был первый контакт глав украинской и афганской дипломатии с 2008 года.

"Украину и Афганистан объединяют многолетние связи дружбы и взаимного уважения. Украинцы поддерживают афганцев в их стремлениях восстановить мир в стране и построить инклюзивное общество. Пришло время открыть новую страницу двусторонних отношений на благо наших народов", - подчеркнул Кулеба.

Мохаммед Атмар поддержал предложение провести консультации МИД и обсуждение практических шагов для развития сотрудничества в политической, торговой, сфере безопасности и образовательной сферах.

"В прошлом году товарооборот Украины и Афганистана составил 7,17 млн долларов США . Эта цифра совершенно не соответствует потенциалу двух стран. Совместными усилиями должны сделать так, чтобы за несколько лет объемы торговли увеличились в разы", - отметил Кулеба.

Он также назвал другие приоритетные направления сотрудничества. Это - военно-техническое сотрудничество, обучение афганских студентов в Украине, поставки украинских продуктов питания для обеспечения продовольственной безопасности Афганистана.

Министры также обменялись приглашениями осуществить обмен визитами в удобное для них время.

Напомним, в марте заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква встретился с советником Президента Афганистана Кабиром Ханом Исахелем. Жовква отметил, что Украина может увеличить поставки агропромышленной продукции в Афганистан.