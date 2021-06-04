Главы МИД Украины и Афганистана впервые с 2008 года провели телефонный разговор
В прошлом году товарооборот между странами составил $7,17 млн.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Исламской Республики Афганистан Мохаммедом Ханифом Атмаром.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Отмечается, что это был первый контакт глав украинской и афганской дипломатии с 2008 года.
"Украину и Афганистан объединяют многолетние связи дружбы и взаимного уважения. Украинцы поддерживают афганцев в их стремлениях восстановить мир в стране и построить инклюзивное общество. Пришло время открыть новую страницу двусторонних отношений на благо наших народов", - подчеркнул Кулеба.
Мохаммед Атмар поддержал предложение провести консультации МИД и обсуждение практических шагов для развития сотрудничества в политической, торговой, сфере безопасности и образовательной сферах.
"В прошлом году товарооборот Украины и Афганистана составил 7,17 млн долларов США. Эта цифра совершенно не соответствует потенциалу двух стран. Совместными усилиями должны сделать так, чтобы за несколько лет объемы торговли увеличились в разы", - отметил Кулеба.
Он также назвал другие приоритетные направления сотрудничества. Это - военно-техническое сотрудничество, обучение афганских студентов в Украине, поставки украинских продуктов питания для обеспечения продовольственной безопасности Афганистана.
Министры также обменялись приглашениями осуществить обмен визитами в удобное для них время.
Напомним, в марте заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква встретился с советником Президента Афганистана Кабиром Ханом Исахелем. Жовква отметил, что Украина может увеличить поставки агропромышленной продукции в Афганистан.
В прошлом году Кулеба подтвердил готовность Украины присоединиться к процессу восстановления Афганистана. Глава МИД говорил о возможности украинских компаний принять участие в проектах по восстановлению страны.