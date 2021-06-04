Работа КС блокируется из-за рассмотрения земельного закона, - Тимошенко

Тупицкого и Касминина не пускают на работу, из-за чего, по словам лидера "Батькивщины", суд не может начать рассмотрение дела.

Работа КС блокируется из-за рассмотрения земельного закона, - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что Конституционный Суд может признать закон о продаже земли неконституционным, из-за чего, по ее мнению, двух отстраненных судей Александра Тупицкого и Александра Касминина не пропустили в зал суда. Об этом она заявила после заседания КС, где это закон рассматривался.

«Учитывая, что в Конституционном Суде, по моим оценкам, все же есть большинство, чтобы признать этот закон неконституционным, сегодня по поручению президента Управление государственной охраны силой помешало участию в судебном заседании двух судей – Главе КСУ Александру Тупицкому и судье КСУ Александру Касминину. Это сделано, чтобы не допустить принятия Конституционным Судом законного решения о неконституционности распродажи сельскохозяйственной земли», - убеждена Юлия Тимошенко.

По ее словам, именно из-за отсутствия двух судей КСУ председательствующий по делу был вынужден перенести рассмотрение дела на неопределенный пока срок.

«То, что происходит за кулисами суда, переходит все дозволенные границы. Таким образом сдается украинская земля иностранным корпорациям и банкам. И все это возглавляется президентом и «слугами народа». Но мы не планируем сдаваться. Мы идем вперед. Если КСУ, президент, ЦИК будут действовать неконституционно, то мы будем объединять народ и защищать национальные интересы на площадях», - заверила лидер «Батькивщины».

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