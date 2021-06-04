Зеленский рассказал, что будит министров каждый день "раньше, чем их iPhone"

"Я где-то в 5:30 или в 6 утра каждый день читаю различную информацию, важную и не очень".

Зеленский рассказал, что будит министров каждый день "раньше, чем их iPhone"
Фото: пресслужба президента

Президент Владимир Зеленский каждое утро просматривает информацию и выходит на связь с главой правительства и министрами.

Об этом он рассказал во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком, передает "Укринформ".

"Я где-то в 5:30 или в 6 утра каждый день читаю различную информацию, важную и не очень. И после этого разговариваю с премьером, с министрами. Понемногу они уже привыкают, что мы очень рано начинаем разговаривать, начинаем работать. Иногда я даю свои сигналы раньше, чем их iPhone", - отметил Зеленский.

Напомним, президент неоднократно говорил о дефиците кадров в Украине. Прощаясь с правительством Алексея Гончарука, Зеленский заявил, что Кабмину "нужны новые мозги и новые сердца" и объявил, что его политическая сила решила "обновить" правительство. Обновление получилось специфическим: вместе с действительно новыми людьми во главе с премьером Денисом Шмыгалем страна получила персонажей из далекого и не очень прошлого. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Перезагрузка Кабмина: "новые мозги и сердца" вместо "новых лиц".

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