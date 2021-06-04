Резников: РоSSия успешно применяет против Европы "тактику салями"

РоSSия успешно применяет против Европы "тактику салями" - то есть продвигается маленькими шагами там, где не получает отпора.

Об этом во время выступления на совместном мероприятии European Policy Centre и "Национальной платформы" заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мой вопрос - вы надеетесь, что РоSSия остановится? Что или кто ее остановит? Зачем ей вообще останавливаться, если она всегда может назначить министра европейской страны в наблюдательный совет какой-то государственной компании?" - спросил он.

Резников отметил, что Украина имеет более 40 млн населения, более 500 тысяч ветеранов войны с "самой сильной армией континента".

"У нас уникальный опыт борьбы в киберпространстве и противодействия информационным атакам. Мы можем похвастаться достижениями в создании цифрового общества. На этом фоне Европейский Союз держит нас на расстоянии. Мотивируя, что мы несовершенны. Вопрос - среди 13 стран, которые были приняты в ЕС с 2004 года, все были совершенны? Особенно - на момент гарантирования им европейской перспективы? Понимание этого запускает маятник, о котором я говорил", - сказал министр.

Он отметил, что за последние два года поддержка идей европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась.

"Причем наибольшее снижение - в регионах, где эта поддержка всегда была высокой. А также среди молодежи, которая всегда была проевропейской! Это признак разочарования в европейском векторе самых больших сторонников. При таких обстоятельствах в Украине дополнительные аргументы получают силы, которым ближе белорусско-роSSийская модель. Насколько это соответствует интересам Европы? Думаю, вопрос риторический", - пояснил Резников.

При этом он поблагодарил европейских партнеров и ЕС в целом, а также отдельные страны, которые последовательно поддерживают Украину.

"Это искренне. Мы получили много гуманитарной помощи, мы благодарны за режим санкций. Но сколько лет вы еще готовы оказывать гуманитарную помощь, учитывая, что потребность в ней будет расти? Ведь на оккупированной части Донецкой и Луганской областей приближается экологическая катастрофа. Последствия которой распространятся и на свободную территорию, загрязненная вода не будет учитывать линию разграничения. Это - миллионы новых переселенцев... Это выглядит как борьба с последствиями по принципу «too little, too late». Не пора ли заняться причинами? Изменить отношение к государству-агрессору, атакующему Европу. Изменить отношение к Украине, которая сдерживает эту агрессию", - добавил Резников.

Напомним, в 2019 году министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что разговоры о вступлении в ЕС через 5-10 лет - это "сказки и глупость". По его тогдашнему мнению, вступление Украины в ЕС возможно в лучшем случае в 2035 году. Пятый президент Петр Порошенко отмечал, что переговоры о вступлении могут начаться в 2023 году. Член ЕС Литва предлагала другую дату - 2027 год.

Стремление Украины вступить в состав Евросоюза прописано в Конституции.