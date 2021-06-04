ГБР устроило одновременные обыски в Минэнерго и 37 облгазах

Следователи подозревают сговор бывших должностных лиц министерства с облгазами.

Фото: dbr.gov.ua

Главное следственное управление Государственного бюро расследований в четверг, 3 июня, устроило одновременные обыски в Министерстве энергетики, НКРЭКУ и 37 операторах газораспределительных систем.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Дело касается возможного нанесения ущерба на общую сумму 1,488 млрд гривен в результате безвозмездной передачи в пользование государственного имущества должностными лицами бывшего Минэнергоугля.

Фото: dbr.gov.ua

"21 февраля 2017 года постановлением Кабинета Министров Украины «Об обеспечении эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих» был утвержден типовой договор эксплуатации газораспределительных систем. Документ предусматривает ежегодную плату за эксплуатацию государственного имущества. В частности, в государственный бюджет должно перечисляться 10% от остаточной стоимости. Однако в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с «обл-, горгазами» заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом", - говорится в сообщении.

Следователи посчитали, что в результате таких действий за три года набежало почти полтора миллиарда гривен убытков.

"Досудебное расследование продолжается, проверяются на причастность к совершению преступления должностные лица Минэнергоугля и руководители операторов газораспределительных систем и их конечные бенефициарные владельцы", - сообщило ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

На фотографиях с обысков видно, что следователи приходили, в частности, в "Черкассыгаз", "Киевоблгаз", "Днепропетровскгаз", "Черниговгаз", "Винницагаз", "Хмельницкгаз", "Херсон Газ", "Мариупольгаз", "Тысменицагаз".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Дело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую перепискуДело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую переписку
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска
Блок рекламы


Похожие новости
ГФС проводит обыски в Черкасском городском советеГФС проводит обыски в Черкасском городском совете
ГФС провела обыски в "Киевтеплоэнерго"ГФС провела обыски в "Киевтеплоэнерго"
В Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА прошли обыскиВ Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА прошли обыски
СБУ: обыски в доме Кличко касаются "фальсифицированных нефтепродуктов", а не мэра (обновлено)СБУ: обыски в доме Кличко касаются "фальсифицированных нефтепродуктов", а не мэра (обновлено)
Минэнерго инициировало запрет импорта электроэнергии из РоSSии и БеларусиМинэнерго инициировало запрет импорта электроэнергии из РоSSии и Беларуси
В Офисе президента прокомментировали масштабные обыски в столичной властиВ Офисе президента прокомментировали масштабные обыски в столичной власти
Зеленский ввел руководителя Минэнерго Галущенко в состав СНБОЗеленский ввел руководителя Минэнерго Галущенко в состав СНБО
Кличко назвал обыски в столичной власти давлением, связанным с введением исполкомовКличко назвал обыски в столичной власти давлением, связанным с введением исполкомов
Медведчук отреагировал на обыски и подозрение в госизменеМедведчук отреагировал на обыски и подозрение в госизмене
Депутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы МинэнергоДепутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы Минэнерго
Последние новости
Подгружаем последние новости