ГБР устроило одновременные обыски в Минэнерго и 37 облгазах

Фото: dbr.gov.ua

Главное следственное управление Государственного бюро расследований в четверг, 3 июня, устроило одновременные обыски в Министерстве энергетики, НКРЭКУ и 37 операторах газораспределительных систем.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Дело касается возможного нанесения ущерба на общую сумму 1,488 млрд гривен в результате безвозмездной передачи в пользование государственного имущества должностными лицами бывшего Минэнергоугля.

Фото: dbr.gov.ua

"21 февраля 2017 года постановлением Кабинета Министров Украины «Об обеспечении эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих» был утвержден типовой договор эксплуатации газораспределительных систем. Документ предусматривает ежегодную плату за эксплуатацию государственного имущества. В частности, в государственный бюджет должно перечисляться 10% от остаточной стоимости. Однако в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с «обл-, горгазами» заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом", - говорится в сообщении.

Следователи посчитали, что в результате таких действий за три года набежало почти полтора миллиарда гривен убытков.

"Досудебное расследование продолжается, проверяются на причастность к совершению преступления должностные лица Минэнергоугля и руководители операторов газораспределительных систем и их конечные бенефициарные владельцы", - сообщило ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

На фотографиях с обысков видно, что следователи приходили, в частности, в "Черкассыгаз", "Киевоблгаз", "Днепропетровскгаз", "Черниговгаз", "Винницагаз", "Хмельницкгаз", "Херсон Газ", "Мариупольгаз", "Тысменицагаз".