На сессии облсовета в Ровно подрались депутаты

Областные избранники настаивают, чтобы департамент здравоохранения и гражданской защиты расформировали и снова образовали два управления.

В Ровно на сессии областного совета депутаты подрались во время обсуждения финансирования нового департамента здравоохранения и гражданской защиты.

Об этом сообщает "Rivne1".

Областные избранники настаивают на том, чтобы департамент здравоохранения и гражданской защиты расформировали и снова образовали два управления - гражданской защиты населения и здравоохранения.

В марте соответствующее распоряжение подписал глава облгосадминистрации Виталий Коваль. Однако областная бюджетная комиссия отказалась признавать распорядителем средств новый департамент.

На видео слышно, как один из депутатов угрожает сорвать сессию, если ему не дадут слово. Однако в сессионном зале был такой шум, что его слова, вероятно, никто не услышал.

Напомним, ранее бывший депутат Верховной Рады Олег Барна подрался с депутатом от фракции "Слуга народа" Дмитрием Соломчуком в прямом эфире.