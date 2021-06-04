"Голос" призывает президента ветировать законопроект о е-декларировании

Политическая партия «Голос» призывает президента Владимира Зеленского ветировать законопроект о е-декларациях из-за двух норм. Об этом говорится в заявлении партии.

«Мы последовательно выступали за восстановление наказания для нечестных чиновников и поддерживали все положительные изменения в президентский законопроект. Так, проголосованный сегодня Радой частично соответствует заявленным целям, однако мы не можем согласиться с тем, что в положительный в целом законопроект большинство в последний момент зашило две токсичных нормы», - заявляют в «Голосе».

Это, в частности, возможность не декларировать имущество членов семьи, если декларант якобы не будет уведомлен о его наличии. А также - ограничение свободы за неподачу декларации, а не лишение ее, как было раньше.

««Голос» не поддерживал эти правки, которые существенно ухудшают прозрачность декларирования чиновников. Мы должны сделать больше. Мы обращаемся к президенту с призывом ветировать законопрооект и вернуть его на рассмотрение парламента с предложениями, которые исправят неприемлемые нормы принятого закона. Или «Голос» будет вынужден подавать отдельный законопроект для устранения этих дефектов. Наказанием за ложь в декларациях для топ-коррупционеров должна быть тюрьма», - резюмировали в партии.