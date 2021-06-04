Рада усложнила тендерный троллинг

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 3 июня, приняла законопроект №5309 об усовершенствовании системы обжалования публичных закупок, направленный против так называемых тендерных троллей.

За этот законопроект проголосовали 273 народных депутата.

Решение парламента прямо запрещает "злоупотребление правом на обжалование решений, действий или бездействия заказчика" и вносит изменения в порядок обжалования тендерных процедур.

В частности, теперь в случае жалобы на условия тендерной документации нужно будет предоставить документальное подтверждение или другие доказательства. Субъект обжалования также будет нести ответственность за точность и достоверность информации, предоставляемой путем заполнения электронной формы с жалобой.

Предусматривается повышение прозрачности процесса обжалования, в частности благодаря публичности запросов органа обжалования и ответов на них.

Также уточнены некоторые положения в части обеспечения функционирования электронного каталога; включен лизинг в перечень услуг, на которые распространяется действие закона; уточнены виды услуг, на которые не распространяется действие закона о публичных закупках; уточнены сроки обнародования информации о закупке при проведении упрощенной закупки и тому подобное.

Необходимость принятия законопроекта объясняется резким увеличением количества жалоб, на которые вынужден реагировать Антимонопольный комитет. Если в 2017 году таких жалоб было меньше 10 тысяч, то уже в 2020 - около 12 тысяч.

Часто жалобы на тендеры, которые получает Антимонопольный комитет, являются обычным тендерным троллингом. Такие жалобщики хотят получить выгоду от победителя тендера или заставить государство отдавать государственные заказы не тем, кто поставляет лучший и более дешевый товар, а тем, кто блокирует жалобами завершение тендера.

Напомним, что в феврале 2021 года Верховная Рада проголосовала за реформу органа обжалования, согласно которой в АМКУ создаются должности специальных уполномоченных по рассмотрению жалоб в сфере публичных закупок. Принятый сегодня законопроект предусматривает изменения, которые нужны для полноценного старта работы новых уполномоченных.