К будущему премьеру Израиля Беннету приставили охрану

Такое решение принято в связи с угрозами в его адрес.

К будущему премьеру Израиля Беннету приставили охрану
Нафталі Беннет
Фото: wikimedia.org

Отдел личной охраны Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) приставил охрану к депутату Кнессета от партии "Ямина" Нафтали Беннету, который должен возглавить новое правительство.

Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Согласно протоколу, Беннет должен был получить личную охрану только после приведения Кнессета к присяге, однако, в связи с угрозами в его адрес, было принято решение выделить Беннету охрану сразу после подписания коалиционных соглашений.

Охрана выделяется также президенту и главе оппозиции.

Напомним, в Израиле уже год продолжается политический кризис, за время которого уже трижды состоялись парламентские выборы. В апреле 2019 года партии "Ликуд" Нетаньяху и "Кахоль Лаван" Бени Ганца получили по 35 мандатов, право формировать правительство дали Нетаньяху, а когда ему это не удалось, Кнессет проголосовал за самороспуск.

В сентябре 2019-го "Кахоль Лаван" победил с перевесом в один мандат: 33 против 32. На этот раз возможность сформировать правительство была и у Нетаньяху, и у Ганца, но оба задачей не справились. В марте 2020-го "Ликуд" получил 36 мандатов, а "Кахоль Лаван" - 33.

13 мая 2021 года Нетаньяху официально сообщил президенту Израиля Реувену Ривлину и спикеру Кнессета, что ему удалось сформировать правительство.

30 мая лидеры двух основных оппозиционных партий Израиля заявили, что будут работать вместе над формированием коалиционного правительства. 3 июня лидер оппозиции Лапид официально проинформировал президента страны о том, что он достиг договоренностей с политическими союзниками о формировании нового правительства без Нетаньяху.

70-летний Биньямин Нетаньяху занимает пост премьер-министра Израиля с 2009 года.

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