Рада одобрила законопроект Зеленского о лишении свободы за ложь в декларациях

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом президентский законопроект об усилении ответственности за ложь в декларациях или их умышленную неподачу. За проект №4651 проголосовали 307 народных депутатов. "За" голосовали представители всех фракций, "Слуга народа" дала 219 голосов.

Законопроект позволяет лишать свободы сроком до двух лет и увеличить штрафы за недостоверное декларирование.

Документ меняет сразу несколько положений статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации). Во-первых, в действующей редакции наказывают за недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов, а новая редакция вдвое уменьшает порог наступления уголовной ответственности за недостоверное декларирование - до 4,54 млн грн. Во-вторых, увеличивается сумма штрафа: сейчас это от 2500 до 3000 нмг (42500 - 51000 грн), а в новой редакции - от 3000 до 4000, то есть от 51 000 грн до 68 000 гривен. К штрафу или общественным работам на срок от 150 до 240 часов с лишением права на определенные должности новая редакция добавляет ограничение свободы на срок до двух лет. Таким образом нечестный декларант может получить либо штраф, либо общественные работы, или ограничение свободы.

А вот если декларант солгал на сумму большую, чем 2000 прожиточных минимумов (в действующей редакции - более 4000), то он может получить штраф от 4000 нмг (в действующей редакции - от 3000), или общественные работы от 150 до 240 ч., или ограничение свободы до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

В статью 366-3 (умышленная неподача декларации) к штрафу от 2500 до 3000 НМГ (42500 - 51000 грн), общественным работам от 150 до 240 часов добавляется лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в октябре Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

В частности, суд отменил ст. 366-1 УК Украины, которая предусматривала лишение свободы сроком до двух лет за ложь в декларациях.

4 декабря парламент принял "компромиссный законопроект" о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование и неподачу декларации. Законопроект установил ответственность в виде штрафов, общественных работ и ограничения свободы, но не лишения.

В НАПК назвали условия, созданные этим законопроектом, "санаторными" для коррупционеров. "То есть максимальное наказание - пребывание коррупционера в исправительном центре, где он сможет свободно пользоваться средствами связи (телефоном, интернетом) и покидать центр по разрешению его руководства. Также через 6 месяцев может быть рассмотрена возможность о взятии этого лица на регистрацию - ему больше не нужно будет находиться в центре, а лишь время от времени приходить в него", - пояснили в НАПК.