Чернышов анонсировал изменения в Конституцию и новую редакцию закона о местном самоуправлении

Изменения будут направлены на обеспечение территориальной и финансовой основы местного самоуправления.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов анонсировал новую редакцию закона о местном самоуправлении и изменения в Конституцию.

На заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей министр заявил, что изменения будут направлены на обеспечение территориальной и финансовой основы местного самоуправления.

"Органы местного самоуправления районного и областного уровня получат возможности собственных исполнительных органов. Чтобы реализовать это, нам необходима ваша поддержка. Мы рассчитываем, что ассоциации органов местного самоуправления будут активными участниками продвижения этих изменений, а Конгресс местных и региональных властей станет центральной площадкой для согласования позиции всех сторон", - добавил он.

Чернышов подчеркнул, что процесс внесения изменений в Конституцию не будет быстрым.

"Мы работаем над законодательством в рамках действующей Конституции, это создает трудности для реформирования системы. До внесения конституционных изменений планируем актуализировать закон о местном самоуправлении и отрасли законодательства по сельским, поселковым и городским советам и их исполнительным органам, а также районным и областным советам", - заметил министр.

Напомним, что сегодня проходит заседание Палаты местных властей, на следующей неделе будет заседание Палаты региональных. Конгресс учрежден при президенте в качестве консультативно-совещательного органа, созданного на замену Совета развития общин и территорий.

Главой Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей избрали мэра Львова Андрея Садового. Заместителями избраны мэр Житомира Сергей Сухомлин и мэр Днепра Борис Филатов.