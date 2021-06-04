Главой Палаты местных властей избрали Андрея Садового

Он будет исполнять обязанности 6 месяцев.

Главой Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей, основанного президентом, избрали мэра Львова Андрея Садового.

Он будет исполнять обязанности 6 месяцев, сообщает корреспондент LB.ua.

"Это большое доверие к городу. Должна быть ротационность главы и испытательный срок", - говорит Андрей Садовый.

Участники заседания согласились с ним и назначили испытательный срок на полгода.

Заместителями избраны мэр Житомира Сергей Сухомлин и мэр Днепра Борис Филатов.

Напомним, что Конгресс местных и региональных властей является консультативно-совещательным органом при президенте Украины. Он создан на замену Совета развития общин и территорий.

Источники LB.ua в руководстве фракции "Слуга народа" сообщили, что Конгресс имеет целью объединить различные ветви власти, но эта идея требует разработки формальных основ - устава, полномочий, ответственности. Конгресс является "площадкой при президенте", которая должна объединить законодательную и исполнительную власть, а также органы местного самоуправления.

По словам собеседников, за счет Конгресса "хотят сбалансировать ассоциацию городов (возглавляется мэром Киева Виталием Кличко. - Ред.) и большие города".

Источники также отметили, что мэр Львова Андрей Садовый возглавит Палату местных властей во вновь созданном Конгрессе местных и региональных властей.