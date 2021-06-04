Рада планирует повысить статус Госкосмоса

Законопроект разграничивает полномочия между агентством и Минстратегпромом.

Рада планирует повысить статус Госкосмоса
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 3 июня, приняла за основу законопроект №5017 об определении Государственного космического агентства центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

За этот законопроект проголосовали 260 народных депутатов.

Законопроект разграничивает полномочия в сфере космической деятельности между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерством обороны и Государственным космическим агентством.

Он определяет, что именно Госкосмос должен обеспечивать формирование и реализовывать государственную политику в сфере космической деятельности. Ведомство будет находиться в прямом ведении Кабинета министров.

В то же время Минстратегпром будет осуществлять надзор за космической деятельностью в Украине и под юрисдикцией Украины - за ее пределами, подготовкой международных договоров и др.

"Повышение роли Государственного космического агентства Украины и расширение полномочий позволит оперативно реагировать на вызовы, которые встанут перед космической отраслью, положительно повлияет на налаживание контактов и обеспечение участия украинских игроков космической отрасли в международных программах и проектах, развитие международной научно-технической и производственной кооперации; модернизацию инфраструктуры как фактор привлечения внешних инвестиций", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, что главой Государственного космического агентства Украины с 25 февраля 2021 года является Владимир Тафтай.

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