Кира Рудык: законопроект об олигархах - очередной "пшик" власти

В "Голосе" проект закона считают популистским.

Кира Рудык: законопроект об олигархах - очередной "пшик" власти

Законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах - очередной «пшик» власти. Проект не содержит реальных изменений и не поможет бороться с олигархами. Президентская инициатива внесена в парламент только ради политического пиара. Об этом заявила лидер партии «Голос», народный депутат Кира Рудык.

«Мы столько говорили об этом законопроекте, а когда увидели его, оказалось, что это абсолютный «пшик». Законопроект Зеленского чисто популистский, созданный только для того, чтобы сказать: президент делает что-то в этом направлении», - считает депутат.

Политики на обращают внимания, что законопроект об олигархах значительно увеличивает полномочия СНБО, что является попыткой власти заменить суды и правоохранительные органы Советом нацбезопасности. Вместе с тем партия «Голос» уже два года последовательно требует принятия судебной реформы. Только таким образом возможно обеспечить справедливость для каждого украинца, рассказывает Рудык.

«Этот законопроект предоставляет СНБО все функции, которые должна выполнять судебная система, Антимонопольный комитет и правоохранительная система. По сути, это означает, что судебной реформы не будет, поскольку СНБО будет выполнять функции всех других органов. Вместо того, чтобы перезапустить судебную систему и создать в стране работающие справедливые суды, президент вносит популистский закон, который глобально ничего не изменит. Все необходимые инициативы уже есть. Это - правоохранительная реформа, судебная реформа, работа антимонопольного комитета, это изменения в законе «О СМИ», «О недропользовании»», - отметила лидер.

По ее словам, президентский законопроект об олигархах содержит большое количество неточностей и непонятных пунктов. Цель документа, скорее всего, не бороться с олигархами, а получить возможность применять санкции по своему усмотрению.

«Согласно этому документу, СНБО сможет определять, по каким критериям кто является олигархом. Например, это - лицо, имеющее влияние на медиа. То есть берем человека, у которого есть 200 тысяч фолловеров на фейсбуке. Он также является влиятельным и причастным к медиа. По другому критерию, это может быть человек, подвозивший еду на Майдан, поддерживающий активистские собрания и демонстрации. Также олигархом можно считать человека, который является главой политической партии. Что дальше будет происходить с этими «олигархами»? Им запретят покупать объекты в рамках большой приватизации, а также спонсировать партии. Это вовсе не борьба с олигархами», - считает Кира Рудык.

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