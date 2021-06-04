Соглашение будет подписано в ближайшее время.

Украина и Грузия предварительно согласовали взаимное признание документов о вакцинации от коронавирусной болезни.

Об этом сообщается на сайте Кабмина по итогам встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили.

Они договорились, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время.

"Упрощение условий въезда в Грузию для граждан Украины и постепенное наращивание регулярного авиасообщения между городами наших стран способствует активизации туризма. Правительство Украины также заинтересовано в увеличении потока грузинских туристов. Взаимное признание документов о вакцинации должно максимально упростить пересечение границы нашими гражданами", - сказал Шмыгаль.

Они также договорились провести до конца года десятое заседание межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

На встрече Шмыгаля и Гарибашвили также поднимались вопросы безопасности.

В частности, Шмыгаль пообещал, что Украина станет соавтором проектов резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о выводе нелегально расположенных в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии роSSийских воинских формирований, а также о статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев на этих грузинских территориях.

Гарибашвили в свою очередь заверил в неизменной поддержке Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, что Шмыгаль находится в Грузии с официальным визитом. Вместе с ним в составе правительственной делегации полетели министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.