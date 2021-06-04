Порошенко встретился с спецпосланником правительства ФРГ Мильбрадтом

Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко провел встречу со Специальным посланником правительства ФРГ в Украине по вопросам децентрализации, эффективного управления и публичной службы Георгом Мильбрадтом.

Как сообщила пресс-служба партии, Петр Порошенко отметил важность и правильность шага, сделанного еще в 2017 году, при назначении Специального уполномоченного правительства Германии по вопросам децентрализации для помощи Украине.

«Глубоко благодарен госпоже Канцлеру Меркель за ее поддержку в этом вопросе», - отметил пятый Президент Украины. Верность выбранного пути прошла проверку временем и подтвердила свою эффективность, отметил он.

Кроме того, на встрече была отмечена необходимость продолжения движения по пути децентрализации на основе лучших европейских практик, а также обеспечения необратимости этого процесса, чтобы избежать пробуксовки или саботажа на любом властном уровне. Завершение этой реформы требует настоящего политического лидерства.

«Это вопрос не только об успехе отдельной реформы. Этот вопрос европейской интеграции Украины», - отметил Петр Порошенко. Он отметил, что «Европейская Солидарность» будет твердо стоять на принципах укрепления основ местного самоуправления в Украине.

Также было уделено внимание ситуации на Донбассе и путям ее решения политико-дипломатическим путем, а также важности укрепления международного единства и солидарности с Украиной для восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства, включая Крым.