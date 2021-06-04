СБУ задержала агента "МГБ ДНР", который прикрывался статусом партнера Управления Верховного комиссара ООН

Житель Донецкой области выполнял задачи роSSийских спецслужб.

СБУ задержала агента "МГБ ДНР", который прикрывался статусом партнера Управления Верховного комиссара ООН

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали жителя Донецкой области. Он был завербован представителями так называемого "министерства государственной безопасности ДНР", подконтрольного роSSийским спецслужбам.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что на момент задержания мужчина занимал должность в одной из общественных организаций, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

При выполнении заданий кураторов он осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации, режиме охраны объектов Службы безопасности, Вооруженных сил, Нацгвардии, ГУР МО и ГНС Украины в Донецкой области, а также перемещениях личного состава и военной техники в районе проведения ООС.

Агента вражеской спецслужбы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее СБУ задержала разведчика "ДНР" около линии огня на Донбассе.

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