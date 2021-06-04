Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию человеческого развития.

Об этом сообщается в указе №225/2021 от 2 июня, которым президент ввел в действие решение СНБО от 14 мая.

Стратегия человеческого развития имеет пять основных целей.

Первая - улучшение медико-демографической ситуации. Сюда относится создание сбалансированной системы здравоохранения, внедрение новейших медицинских технологий, развитие эффективной государственной системы общественного здоровья, стимулирование рождаемости.

Вторая стратегическая цель - развитие образованного и инновационного общества.

Государство обязуется создать равные условия доступа к качественному дошкольному образованию, продолжить реформу общего среднего образования "Новая украинская школа", обеспечить качественное профессиональное и специальное предвысшее образование, а также высшее образование и развитие образования взрослых. Также планируется обеспечить учебные заведения высокоскоростным доступом к Интернету и создать веб-платформу "Всеукраинская школа онлайн".

Третьей стратегической целью является обеспечение культурного, духовного и физического развития человека. Сюда относится обеспечение населения высококачественными и доступными культурными услугами, развитие библиотек, популяризация чтения, развитие сети музеев, киноиндустрии, профессионального искусства, сохранение культурного наследия и национальной памяти, создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом и тому подобное.

Четвертая цель - повышение уровня жизни населения. Государство планирует содействовать становлению среднего класса, стимулировать занятость, совершенствовать систему государственных соцстандартов и гарантий, повышать пенсии, улучшать адресность социальной поддержки, развивать систему предоставления административных и социальных услуг, обеспечивать интеграцию людей с инвалидностью в общество, формировать и поддерживать семейные ценности, обеспечивать соблюдение прав внутренне перемещенных лиц.

И, наконец, последняя цель - обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Реализация стратегии будет обеспечиваться путем разработки каждые два года соответствующего плана мероприятий.

Выполнение стратегии должен обеспечить Кабинет министров Украины.

Стратегию предполагается реализовать до 2025 года.