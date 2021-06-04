Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации урегулирования на Донбассе

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации урегулирования на Донбассе
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности от 2 июня 2021 года "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, правительство за два месяца должно подготовить законопроекты о введении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.

Также Кабмину поручается в трехмесячный срок отработать с привлечением СБУ вопрос об отзыве сетевых ресурсов, выделенных в пользование операторам телекоммуникаций, находящихся на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях или использующихся в информационной агрессии РоSSийской Федерации против Украины.

В шестимесячный срок правительство должно обеспечить развертывание общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 на базе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. А также обеспечить радиовещание в средневолновом диапазоне, в частности, со специальным контентом, с целью покрытия территорий ОРДЛО сигналом украинских радиостанций.

В течение 2021 года правительству необходимо завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда в ОРДЛО, а также создание вблизи каждого контрольного пункта гуманитарно-логистических центров.

Кроме того, Зеленский поручил Главнокомандующему Вооруженных сил Украины в шестимесячный срок завершить выполнение мероприятий по усилению охраны и обороны десантноопасных участков украинского побережья Черного и Азовского морей, а также объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Дело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую перепискуДело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую переписку
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский утвердил Стратегию человеческого развитияЗеленский утвердил Стратегию человеческого развития
СНБО проведет заседание 4 июняСНБО проведет заседание 4 июня
Зеленский внес в Раду закон об олигархахЗеленский внес в Раду закон об олигархах
СНБО: захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции спецслужб РФСНБО: захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции спецслужб РФ
Оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Зеленский рассказал о плане "Б" относительно вступления Украины в НАТОЗеленский рассказал о плане "Б" относительно вступления Украины в НАТО
Зеленский считает, что до сентября РоSSия может устроить новую эскалациюЗеленский считает, что до сентября РоSSия может устроить новую эскалацию
Зеленский предложил создать новый формат переговоров, который включал бы Донбасс, Крым и "Северный поток-2"Зеленский предложил создать новый формат переговоров, который включал бы Донбасс, Крым и "Северный поток-2"
Оккупанты на Донбассе дистанционно минируют украинские населенные пункты на подконтрольной территорииОккупанты на Донбассе дистанционно минируют украинские населенные пункты на подконтрольной территории
Последние новости
Подгружаем последние новости