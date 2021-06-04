Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации урегулирования на Донбассе

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности от 2 июня 2021 года "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, правительство за два месяца должно подготовить законопроекты о введении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.

Также Кабмину поручается в трехмесячный срок отработать с привлечением СБУ вопрос об отзыве сетевых ресурсов, выделенных в пользование операторам телекоммуникаций, находящихся на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях или использующихся в информационной агрессии РоSSийской Федерации против Украины.

В шестимесячный срок правительство должно обеспечить развертывание общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 на базе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. А также обеспечить радиовещание в средневолновом диапазоне, в частности, со специальным контентом, с целью покрытия территорий ОРДЛО сигналом украинских радиостанций.

В течение 2021 года правительству необходимо завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда в ОРДЛО, а также создание вблизи каждого контрольного пункта гуманитарно-логистических центров.

Кроме того, Зеленский поручил Главнокомандующему Вооруженных сил Украины в шестимесячный срок завершить выполнение мероприятий по усилению охраны и обороны десантноопасных участков украинского побережья Черного и Азовского морей, а также объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.