Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по факту захвата госвласти

Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в уголовном производстве по факту захвата государственной власти.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)", - сказано в сообщении.

В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре-октябре 2010 года экс-президентом действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как Президента Украины. Они относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую Законом Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения.

Заочный арест Януковича позволяет начать процедуру экстрадиции.

Напомним, что в 2010 году решением Конституционного Суда была введена Конституция в редакции 1996 года, которая предоставила президенту больше полномочий.