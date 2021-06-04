Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по факту захвата госвласти

Заочный арест Януковича позволяет начать процедуру экстрадиции.

Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по факту захвата госвласти
Фото: 24ТВ

Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в уголовном производстве по факту захвата государственной власти.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)", - сказано в сообщении.

В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре-октябре 2010 года экс-президентом действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как Президента Украины. Они относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую Законом Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения.

Заочный арест Януковича позволяет начать процедуру экстрадиции.

Напомним, что в 2010 году решением Конституционного Суда была введена Конституция в редакции 1996 года, которая предоставила президенту больше полномочий.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы. Его признали виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. В то же время Януковича оправдали по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

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