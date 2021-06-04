Ректором Харьковского университета избрали дочь Кушнарева

С 2005-го Татьяна Кагановская была деканом юридического факультета вуза.

Ректором Харьковского университета избрали дочь Кушнарева
Тетяна Кагановська
Фото: 2day.kh.ua

Ректором Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина избрана доктор юридических наук, профессор Татьяна Кагановская.

Ее кандидатуру во втором туре выборов 2 июня поддержали почти 53%, информирует пресс-служба вуза в фейсбуке.

Отмечается, что общая явка на второй тур выборов составила 2 205 избирателей (88,55%).

По результатам голосования за декана юридического факультета Татьяну Кагановскую отдали голоса 1 166 избирателей (52,88%), за директора учебно-научного института "Физико-технический факультет" Игоря Гирку - 940 избирателей (42,63%).

84 избирателя не поддержали ни одного из кандидатов (3,81%). 15 бюллетеней признаны недействительными.

В феврале этого года Виль Бакиров, который был бессменным руководителем Каразинского университета с 1998 года, заявил о намерении покинуть пост и сосредоточиться на научных и образовательных проектах.

26 мая состоялся первый тур выборов, в котором приняли участие четыре кандидата. Во второй тур прошли Татьяна Кагановская и Игорь Гирка.

45-летняя Татьяна Кагановская - дочь бывшего мэра Харькова и эек-сглавы Харьковской ОГА, одного из лидеров Партии регионов Евгения Кушнарева. В 1997 году окончила Национальную юридическую академию. С 2004 года исполняла обязанности, а с 2005 года - декан юридического факультета ХНУ им. Каразина.

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