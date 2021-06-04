РоSSийского политтехнолога Шувалова не пустили в Украину

Его отправили обратным рейсом.

РоSSийского политтехнолога Шувалова не пустили в Украину
Ігор Шувалов
Фото: http://polittech.org/

РоSSийского политтехнолога Игоря Шуваалова не пустили в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram-канале.

"Гражданин РФ Ш. 1969 года рождения летел в Украину авиарейсом из Дубая. Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники Государственной пограничной службы в отношении указанного лица есть поручение государственных органов, запрещающее ему въезд в Украину. По имеющейся информации, этот человек ранее сотрудничала с одним из украинских телеканалов и является роSSийским политтехнологом", - говорится в сообщении.

Пограничники отказали Шувалову во въезде. Сейчас он отправлен обратным рейсом.

В МВД не назвали фамилии политтехнолога, однако, по информации источников LB.ua, это - Игорь Шувалов.

Фото: telegram.org/#/im?p=@mvs_ukraine

Напомним, в мая 2017 года Шувалова, который на протяжении многих лет отвечал за информационную политику телеканала "Интер", выдворили из Украины и запретили ему въезд в страну на пять лет. По данным Антона Геращенко, Шувалова использовали спецслужбы РФ для проведения антиукраинских пропагандистских мероприятий. Сам Шувалов назвал это решение абсурдным.

В мае 2018 года Шувалов подал иск к ГТС в Окружной админсуд Киева, а в 2019 году суд признал запрет на въезд противоправным и в полном объеме удовлетворил иск к Государственной миграционной службе Украины.

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