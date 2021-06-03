ВАКС заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка Дубилета

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего главы правления "ПриватБанка" Александра Дубилета.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на судебное решение.

Отмечается, что ввиду того, что Дубилет находится за пределами Украины и объявлен в международный розыск, меру пресечения ему назначили заочно "до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства".

"Решение следственного судьи означает, что подозрение, которое было предъявлено Дубилету, полностью обоснованно. А сообщение о нем состоялось в соответствии с нормами уголовного процессуального законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, Александр Дубилет был председателем правления Приватбанка до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 млрд гривень из ПриватБанка перед его национализацией. Также он является подозреваемым по еще одному эпизоду о выводе из ПриватБанка 136 млн гривень. Всего на сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек. Кроме Дубилета, это его заместители Владимир Яценко и Людмила Шмальченко и две руководительницы департаментов.