Печерский суд наложил арест на имущество Шария, - СМИ

Под арест попали недвижимость в Испании и несколько банковских счетов.

Суд арестовал имущество подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария.

Об этом сообщил главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня Печерский суд наложил арест на имущество пропагандиста Анатолия Шария, который финансируется РоSSийской Федерации, выполняет информационные заказы против Украины", - написал журналист в фейсбуке.

Как сообщают источники Цензор.НЕТ, арест наложен на такие объекты, которые приобрел Шарий на роSSийские деньги:

вилла в Испании по адресу Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona (кадастровый номер 3410507СF8631S0007JA), принадлежит Шарию Анатолию;

по адресу Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona (кадастровый номер 3410507СF8631S0007JA), принадлежит Шарию Анатолию; жилье по адресу Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona (кадастровый номер 3893604СF7539S0001ZO), принадлежит Шарию Анатолию;

банковские счета в испанском «Caixabank» (адрес AVENIDA DIAGONAL 621-629, BARCELONA Spain), № ES2421003103900700020826 и № ES0921003103977200307652;

банковский счет в роSSийском «Raiffeisen Bank» №40820978701000019207;

банковский счет в «East-West United Bank S.A.» (Адрес главного офиса: Бульвар Иосифа II, 10, L - 1840, Люксембург).

Суд также принял решение о временном доступе к вещам и документам Шария, которые составляют банковскую тайну в «Hsbc Bank Canada» (адрес 885 WEST GEORGIA STREET, Канада.

Напомним, в феврале Анатолию Шарию сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Ряд экспертных исследований установил, что в интервью и выступлениях блогера имеются факты подрывной деятельности против Украины. Следствие считает, что он с 2012 года способствовал неправительственным и государственным структурам РоSSии в проведении информационных операций.

Шария вызвали для участия в допросе в качестве подозреваемого, однако он не явился. СБУ расценило неявку на допрос в качестве укрывательства от следствия.

Блогера пригласили в СБУ на 22 февраля, но он не появился. Адвокат сообщил, что Шарий находится на территории Евросоюза и имеет статус беженца, а его возвращение в Украину пока невозможно.

В СБУ отметили, что расценивают неявку Шария на допрос как укрывательство от следствия. После второй неявки Шария объявили в государственный розыск.

1 марта в СБУ сообщили, что направили в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимых материалах для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Анатолия Шария.

На днях стало известно, что Литва лишила Шария статуса беженца и объявила персоной нон грата.