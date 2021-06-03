Печерский суд наложил арест на имущество Шария, - СМИ

Под арест попали недвижимость в Испании и несколько банковских счетов.

Печерский суд наложил арест на имущество Шария, - СМИ
Анатолій Шарий
Фото: Lenta.ru

Суд арестовал имущество подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария.

Об этом сообщил главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня Печерский суд наложил арест на имущество пропагандиста Анатолия Шария, который финансируется РоSSийской Федерации, выполняет информационные заказы против Украины", - написал журналист в фейсбуке.

Как сообщают источники Цензор.НЕТ, арест наложен на такие объекты, которые приобрел Шарий на роSSийские деньги:

  • вилла в Испании по адресу Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona (кадастровый номер 3410507СF8631S0007JA), принадлежит Шарию Анатолию;
  • жилье по адресу Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona (кадастровый номер 3893604СF7539S0001ZO), принадлежит Шарию Анатолию;
  • банковские счета в испанском «Caixabank» (адрес AVENIDA DIAGONAL 621-629, BARCELONA Spain), № ES2421003103900700020826 и № ES0921003103977200307652;
  • банковский счет в роSSийском «Raiffeisen Bank» №40820978701000019207;
  • банковский счет в «East-West United Bank S.A.» (Адрес главного офиса: Бульвар Иосифа II, 10, L - 1840, Люксембург).

Суд также принял решение о временном доступе к вещам и документам Шария, которые составляют банковскую тайну в «Hsbc Bank Canada» (адрес 885 WEST GEORGIA STREET, Канада.

Напомним, в феврале Анатолию Шарию сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Ряд экспертных исследований установил, что в интервью и выступлениях блогера имеются факты подрывной деятельности против Украины. Следствие считает, что он с 2012 года способствовал неправительственным и государственным структурам РоSSии в проведении информационных операций.

Шария вызвали для участия в допросе в качестве подозреваемого, однако он не явился. СБУ расценило неявку на допрос в качестве укрывательства от следствия.

Блогера пригласили в СБУ на 22 февраля, но он не появился. Адвокат сообщил, что Шарий находится на территории Евросоюза и имеет статус беженца, а его возвращение в Украину пока невозможно.

В СБУ отметили, что расценивают неявку Шария на допрос как укрывательство от следствия. После второй неявки Шария объявили в государственный розыск.

1 марта в СБУ сообщили, что направили в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимых материалах для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Анатолия Шария.

На днях стало известно, что Литва лишила Шария статуса беженца и объявила персоной нон грата.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Дело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую перепискуДело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую переписку
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
Блок рекламы


Похожие новости
ВАКС заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка ДубилетаВАКС заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка Дубилета
В Киеве провели акцию в поддержку арестованных в Беларуси подростковВ Киеве провели акцию в поддержку арестованных в Беларуси подростков
Брату судьи Вовка суд продлил арест на два месяцаБрату судьи Вовка суд продлил арест на два месяца
Литва лишила Шария статуса беженца и объявила персоной нон грата, - СМИЛитва лишила Шария статуса беженца и объявила персоной нон грата, - СМИ
Белорусский оппозиционер Цепкало запустил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест ЛукашенкоБелорусский оппозиционер Цепкало запустил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко
Девушку Романа Протасевича арестовали на два месяцаДевушку Романа Протасевича арестовали на два месяца
Суд отправил под домашний арест экс-министра Рудьковского, - СМИСуд отправил под домашний арест экс-министра Рудьковского, - СМИ
В Германии арестовали мужчину за приобретение оборудования для ракетной программы РФВ Германии арестовали мужчину за приобретение оборудования для ракетной программы РФ
"Дело Шеремета": суд продлил домашний арест Кузьменко и обязательства Дугарь по 18 июля"Дело Шеремета": суд продлил домашний арест Кузьменко и обязательства Дугарь по 18 июля
Офис генпрокурора обжаловал домашний арест МедведчукаОфис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука
Последние новости
Подгружаем последние новости