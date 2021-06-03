Польский суд решил вернуть за решетку экс-главу "Укравтодора" Новака

Исполнение решения суд перенес до 19 июня.

Польский суд решил вернуть за решетку экс-главу "Укравтодора" Новака
Фото: facebook/Славомір Новак

Апелляционный суд в Варшаве в среду постановил, что бывший и.о. главы "Укравтодора", экс-министр транспорта Польши Славомир Новак, которого в апреле освободили из СИЗО после восьми месяцев содержания, должен быть снова арестован.

По решению суда, Новака могут отпустить на свободу после уплаты залога в размере 1 млн злотых (7,5 млн грн), передает Укринформ.

Суд рассмотрел в среду, 2 июня, апелляцию местной прокуратуры на решение суда первой инстанции, который постановил освободить Новака из СИЗО под залог. В свою очередь размер залога, который Новак должен был оплатить до 26 апреля, опротестовала защита экс-главы Укравтодора.

В результате судья Апелляционного суда Дорота Радлинска отвергла апелляцию защиты Новака об уменьшении размера залога, оставив в силе решение предыдущей инстанции по этому поводу. В суде решили, что Новак должен вернуться в СИЗО и будет освобожден только в случае уплаты 1 млн злотых.

Исполнение этого решения суд отложил до 19 июня.

Напомним, 22 июля прошлого года суд Варшавы арестовал Новака на три месяца по подозрению в коррупционных действиях в должности главы "Укравтодора". Его задержание было следствием сотрудничества НАБУ и польского Центрального антикоррупционного бюро (CBA), а также органов прокуратуры обеих стран. Впоследствии его временный арест еще дважды продлевали.

Кроме Новака, в коррупционном деле тогда подозрение было вручено еще пятерым лицам, в том числе двум гражданам Польши; иностранцу, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора; экс-советнице и.о. главы "Укравтодора", гражданке Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Дело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую перепискуДело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую переписку
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия не разрешила въезд литовскому пианисту, которого назначили атташе по вопросам культурыРоSSия не разрешила въезд литовскому пианисту, которого назначили атташе по вопросам культуры
"Открытая РоSSия" Ходорковского решила самоликвидироваться"Открытая РоSSия" Ходорковского решила самоликвидироваться
Власти Беларуси взяли в заложники родственника журналистки "Белсата", чтобы заставить ее вернуться в странуВласти Беларуси взяли в заложники родственника журналистки "Белсата", чтобы заставить ее вернуться в страну
Посольство объяснило, как украинцам вернуться из Беларуси после прекращения авиасообщенияПосольство объяснило, как украинцам вернуться из Беларуси после прекращения авиасообщения
ЕС разрешил въезд полностью вакцинированным от covid-19 туристам — СМИЕС разрешил въезд полностью вакцинированным от covid-19 туристам — СМИ
Бутусов решил сложить полномочия советника министра обороныБутусов решил сложить полномочия советника министра обороны
Лукашенко разрешил использовать боевую технику против митингующихЛукашенко разрешил использовать боевую технику против митингующих
Греция разрешила въезд украинским туристамГреция разрешила въезд украинским туристам
Власти РФ решили ликвидировать компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - "Схемы"Власти РФ решили ликвидировать компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - "Схемы"
Киевсовет требует от правительства вернуть миллиардные долги за льготные перевозки пассажиров из других городовКиевсовет требует от правительства вернуть миллиардные долги за льготные перевозки пассажиров из других городов
Последние новости
Подгружаем последние новости