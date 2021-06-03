Польский суд решил вернуть за решетку экс-главу "Укравтодора" Новака

Апелляционный суд в Варшаве в среду постановил, что бывший и.о. главы "Укравтодора", экс-министр транспорта Польши Славомир Новак, которого в апреле освободили из СИЗО после восьми месяцев содержания, должен быть снова арестован.

По решению суда, Новака могут отпустить на свободу после уплаты залога в размере 1 млн злотых (7,5 млн грн), передает Укринформ.

Суд рассмотрел в среду, 2 июня, апелляцию местной прокуратуры на решение суда первой инстанции, который постановил освободить Новака из СИЗО под залог. В свою очередь размер залога, который Новак должен был оплатить до 26 апреля, опротестовала защита экс-главы Укравтодора.

В результате судья Апелляционного суда Дорота Радлинска отвергла апелляцию защиты Новака об уменьшении размера залога, оставив в силе решение предыдущей инстанции по этому поводу. В суде решили, что Новак должен вернуться в СИЗО и будет освобожден только в случае уплаты 1 млн злотых.

Исполнение этого решения суд отложил до 19 июня.

Напомним, 22 июля прошлого года суд Варшавы арестовал Новака на три месяца по подозрению в коррупционных действиях в должности главы "Укравтодора". Его задержание было следствием сотрудничества НАБУ и польского Центрального антикоррупционного бюро (CBA), а также органов прокуратуры обеих стран. Впоследствии его временный арест еще дважды продлевали.

Кроме Новака, в коррупционном деле тогда подозрение было вручено еще пятерым лицам, в том числе двум гражданам Польши; иностранцу, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора; экс-советнице и.о. главы "Укравтодора", гражданке Украины.