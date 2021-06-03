"Голос": законопроект об учебниках повысит качество образования в Украине

Принятие законопроекта в первом чтении было поддержано 301 депутатом Верховной Рады.

"Голос": законопроект об учебниках повысит качество образования в Украине

Качественное образование в Украине должно начинаться с качественного учебника. Фракция «Голоса» приветствует первый шаг парламента к принятию закона №5465, определяющего критерии для учебных материалов. Об этом заявила народный депутат «Голоса» Инна Совсун, выступившая инициатором законопроекта.

Принятие законопроекта в первом чтении было поддержано 301 депутатом Верховной Рады.

«Сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5465 об улучшении учебных материалов. Он призван определить критерии к учебникам и позволить нашим детям получить качественную учебную литературу, которая будет основываться на научных данных и не будет содержать никаких дискриминационных высказываний», - заявила Инна Совсун.

Потребность в разработке проекта возникла из-за многочисленных жалоб родителей, учеников и учителей на ошибки и устаревшую информацию в учебных материалах для школьников, рассказывает нардеп.

«За этот год я получила множество сообщений от родителей, учителей и даже учеников, приславших мне фотографии своих учебников с ошибками или с явными глупостями. Я думаю, что уже все знают, что у нас в учебнике химии пишут, что сода может лечить рак. Но ошибок в учебных материалах наших детей - гораздо больше. Например, в одном из учебников по английскому языку утверждается, что каденции президента и Верховной Рады - 4 года, а президентом Украины можно стать в 30. Административных единиц в учебнике то 24 с Крымом, то 25, но с Киевом и Севастополем», - рассказала нардеп.

Инициатор законопроекта отметила, что такую ситуацию надо немедленно менять. По словам Совсун, благодаря принятию этого законопроекта родители и учителя смогут пожаловаться Министерству образования на низкое качество учебных материалов.

«Если жалобы будут обоснованными, такой учебник могут запретить использовать в обучении. А разработчики учебников больше не смогут нарушать принципы академической добродетели», - добавила депутат.

По ее словам, фракция «Голос» приветствует первый шаг парламента к качественному образованию и призывает коллег к принятию этого законопроекта в будущем.

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